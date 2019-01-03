Alparslan'la Muş kalkınacak

Dr. İlker Gündüzöz, yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı'nın tamamlanmasıyla her yıl yaşanan göç olayının önüne geçileceğini ifade ederek, "Bu önemli yatırımlardan sonra bu göç olayı tersine dönecek. Bu açıdan Muş'un iyi yolda ilerlediğini biliyorum ve daha iyi olacağını temenni ediyorum” dedi.

Muş'un içme ve sulama suyu sorununu büyük ölçüde çözmesi beklenen Alparslan-2 Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Energo-Pro ve Murat Nehri A.Ş. tarafından Muş-Varto yolu Akpınar ve Dumlusu köyleri arasında yapımına devam edilen Alparslan-2 Barajı hakkında açıklamalarda bulunan Dr. İlker Gündüzöz, kentin en önemli projeleri arasında olduğunu söyledi. Barajın tamamlanması ile çok ciddi bir enerji üretimi yapılacağını ifade eden Vali Gündüzöz, “Muş, en önemli yatırımlarından Alparslan-2 Barajı'nın yapılıyor olması, devam etmesi ve bunun önümüzdeki günlerde faaliyete geçiyor olması, ardından da buna bağlı olarak sulama kanallarıyla önemli bir tarım potansiyeline sahip olan bu ilin sulanabilir arazisinin artacak olması, yakında bizim önemli kazanımlarımız olacak. Böylelikle Muş'umuzun arzu ettiğimiz noktalara bir an önce gelmesini temin edeceğiz” dedi

"Biz bugün itibariyle tarımsal arazi büyüklüğü ve yem bitkileri noktasında Türkiye'nin önemli üreticilerindeniz ve önemli bir potansiyele sahibiz" diyen Vali Doç. Dr. Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Biz aslında Konya Ovasından sonra en büyük tarımsal alanlara sahip alanları barındırıyoruz ilimiz hudutları içerisinde. Gerek Muş Ovası gerek Malazgirt, Bulanık ve Liz Ovası olarak bilinen alan hesaba katıldığında, Konya'dan sonra Türkiye'nin en büyük tek parça araziye sahip iliyiz. Bu açıdan da potansiyelimizi barajın tamamlanmasıyla kullanmaya başlayacağız. Böylelikle geçimin olduğu yerde nüfus hareketi de tersine dönecek. Ülkemizde maalesef Muş'umuz her yıl göç veriyor. Bu önemli yatırımlardan sonra bu göç olayı tersine dönecek. Bu açıdan Muş'un iyi yolda ilerlediğini biliyorum ve daha iyi olacağını temenni ediyorum.”

"Muş'u çok güzel günler bekliyor"

Kamu yatırmaları açısından bir programın olmadığını ve planlandığı gibi devam ettiğini aktaran Vali Gündüzöz, “Ama özel sektör huzur olmasa, istikrar olmasa bir yere gelip yatırım yapmaz. Biz altyapıyı tamamlıyoruz, havalimanı daha çok yolcu taşımaya imkan verecek şekline getiriliyor. Dolayısıyla huzurda olduğu müddetçe özel sektörümüz de ilgi duyuyor. Zaten bölgeye hayvancılık noktasında da önemli teşvikler geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de açıklandı. Hükümetimizin bu konuda önemli bir programı var. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda, öncelikle tarım ardından tarıma bağlı katma değer üreten kırsal sanayi ve peşi sırada diğer sanayi dallarında da gelişmeler bekliyoruz. Özel sektörümüz de bölgeye ilgi duyuyor, inşallah daha iyi olacak. Muş'u çok güzel günler bekliyor" şeklinde konuştu.