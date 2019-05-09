Alpaslan-1 Barajı taştı, köyler sular altında kaldı

1 Barajı'nın taşması sonucu Bulanık ilçesindeki Olurdere ve Doğantepe köyü su altında kaldı.

Alpaslan-1 Barajı'nın taşması nedeniyle Bulanık ilçesinde 2 köy su altında kaldı. Alparslan-1 Barajı'nda baharla birlikte eriyen kar suları ve sağanak yağış nedeniyle su seviye yükseldi. Artan su seviyesi nedeniyle meydana gelen taşkında, baraj kenarındaki Olurdere ve Doğantepe köyleri su altında kaldı. Taşkında, evlerde büyük maddi hasarlar meydana geldi. Kullanılmaz hale gelen bazı evler de tahliye edildi.

Olurdere köyü sakinleri, sabah uyanınca evlerinin sular altında olduğunu gördü. Ev eşyalarını traktörlere yükleyip, yüksek yerlerde bekleyeceklerini, baraj suyu çekilene kadar evlerine dönmeyeceklerini söyleyen Olurdere köyü sakinlerinden Kadir Sir, “2008 yıllından beri bu dördüncü kezdir su altında kalıyoruz. Mağdur oluyoruz. Hayvanlarımızı nereye götüreceğiz. 30 kişilik bir aileyiz. Biz şu anda nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Arayanımız yok, soranımız yok. Biz devletten yardım istiyoruz” dedi.