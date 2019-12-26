Anne ve kızı halı tezgahında

Muş Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ek hizmet binasında, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü işbirliğiyle açılan halı kurslarına katılan kadınlar, hem meslek sahibi oluyor hem de para kazanıyorlar. El dokumacılığının yaşatılması amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İş-Kur ve Aile Çalışıma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğiyle açılan dokuma kursuna katılan anne Selma Balçık (42) ile kızı Zehra Balçık (19) da birlikte halı dokuyor.

14 yaşında annesi ile beraber kursa katılarak halı dokumayı öğrendiğini ve yıllardır bu işle evinin geçimine katkı sağladığını anlatan Zehra Balçık, “Ben ilk kursa geldiğim zaman çocuktum ve annemle birlikte halı kursuna katıldım. Hiçbir şey bilmiyordum, şimdi halı yapmaya başladım. Burada aldığımız parayla aile bütçemize katkı sağladık. Şu anda her türlü halı dokumayı öğrendim. Bir kaç yıl çalışarak usta öğretici olursam annemle birlikte kurs yeri açarak kadınlara kurs vermeyi hedefliyorum. Çocukluktan beri halıcılığa çok önem veriyor ve seviyorum” dedi.

Kurs Hocası Şefika Şener de, İŞKUR'a bağlı kursa 25 ev kadınının katılım sağladığını söyledi. Muş'un yöresel lale motiflerinin işlendiği kursta üretilen halıların çeşitli fuarlarda sergilendiğini aktaran Şener, “Düzenli olarak kursa devam eden kursiyerlerin eline dokuma ücreti olarak 300 lira civarında para geçiyor. Bunun da ailelerine ekonomik yönden bir katkısı oluyor. Her yıl halı kursları düzenliyoruz ve çok sayıda mezun veriyoruz. Burada genelde unutulmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokumacılığını yaşatan kadınlar hem geleneklerini devam ettiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Kursta 10 halı tezgahı bulunuyor ve 25 kadın eğitim görmektedir. Kadınlar, bir yandan da burada sosyalleşmeye devam ediyor” diye konuştu.