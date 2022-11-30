Annelerden yağmur altında evlat nöbeti

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin eylemi bu hafta yağmur altında devam ediyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 84. haftada da eylemlerini sürdürdü. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

6 yıldır çocuğundan haber alamadığını ifade eden baba Şemsettin Özcan, 3 yıldır HDP önünde eylem yaptığını söyledi. Her gün HDP'ye çağrıda bulunarak çocukları geri istediğini anlatan Özcan, “HDP çocuklarımızı aldı götürdü PKK'ya verdi, PKK'da Amerika'ya verdi. HDP'liler bizi mahvettiler. Ne hakları var çocuklarımızı aldılar. Çocuğumu büyüttüm, okula gönderdim, HDP çocuğumu alıp dağa götürdü. HDP, Amerika ile beraber. Niye çocuklarımızı götürüyorlar? Türk bayrağının altında yaşayan ve hainlik yapanın Allah evladını alsın. Devlet ve bayrak birdir. Oğlum sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Burada eyleme devam edeceğim. Bütün çocuklara sesleniyorum, gelin teslim olun. Dağda size fayda yok. Gelin okul okuyun, sıcak yuvanıza gelin. Kar kış demeden bu işin peşinde olacağız. Çocuklarımızı vermeyene kadar burayı terk etmeyeceğiz. HDP'yi kapatsınlar. HDP mecliste niye konuşuyor, ne hakkı var. Bu Kürt davası değil; Ermeni, Amerika davasıdır” dedi.

“Yeter analar babalar ağladı”

Yaklaşık 2 yıldır evlatları için HDP önünde evlat nöbeti tutuklarını vurgulayan anne Ayten Koçhan ise “İki yıla yakındır HDP önünde eylemimize devam ediyoruz. İçimiz yandığı için buradayız. HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı versinler. Bu Türk, Kürt davası değil, Ermeni davasıdır. Yeter analar babalar ağladı. 7 yıldır benim çocuğum yok. Evlat hasretiyle yaşıyoruz. Çocuklarımızı versinler. Süleyman Soylu'ya, Cumhurbaşkanına sesleniyorum, HDP'yi kapatsınlar. Yılanın başı HDP'dir. Çocuklarımızı götürüp Amerika'ya satıyorlar. Her gün şehidimiz var. Allah bizim yüreğimizdeki acıyı onların (HDP-PKK) yüreğine düşürsün. Evlatlarımızı istiyoruz” diye konuştu.