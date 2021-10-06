Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

HDP Muş İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, çocuklarına kavuşacağı günü iple çekiyor. Parti binası önüne bu hafta da eylem için gelen anneler, HDP'nin kapatılmasını istiyor. Partiye tepki gösteren anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" dövizleri açarak HDP ve PKK aleyhinde slogan attı. 2014 yılından bu yana oğlundan haber alamayan 65 yaşındaki anne Gülbahar Teker, HDP'ye tepki göstererek parti binasına yürüdü. Anne Gülbahar Teker'i, polis ekipleri güçlükle sakinleştirebildi.

“Kendi çocuklarına kalem, bizim çocuklara silah verip dağa götürdüler”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gülbahar Teker, 2 yıl Diyarbakır'da, 6 aydan bu yana da Muş'ta eyleme katıldığını hatırlatarak, “HDP bizden ne istiyor? HDP gelsin bizim derdimizi sorsun. HDP niye bizim çocuklarımızı, kızlarımızı dağa gönderdi? Kendi çocuklarının eline kalem veriyorlar, bizim çocukların eline ise silah verip dağa, mağaraya götürüyorlar. Öldürmek için çocukları götürüyorlar. Allah razı olsun devlet bize bu kapıyı açtı. Kimse bizi buraya zorla getirmedi. Tek başıma karar verdim ve Diyarbakır'da, Muş'ta eylem yaptım. Şu anda burada 10 aile olduk. HDP'ye, PKK'ya lanet olsun” dedi.

“Devlet babamızdır, devlet kardeşimizdir, devlet atamızdır”

6 senedir oğlunun dağa götürüldüğünü kaydeden annelerden Naciye Sönmez Yıldız da “Oğlum öğrenciydi, okul okuyordu. 15 yaşında çocuk hiçbir şey bilmez. Ben oğlumu istiyorum. Ben HDP'yi sevmiyorum. Oğlum sesimi nerede duyuyorsa gelsin. Devlete teslim olun. Devlet babamızdır, devlet kardeşimizdir, devlet atamızdır” ifadelerini kullandı.

“Oğlum gelene kadar HDP önünde eyleme devam edeceğim”

Oğlu dağdan dönene kadar eyleme devam edeceğini vurgulayan anne Şahinaz Özcan ise “HDP'yi boş bırakmayacağım. 5 senedir çocuğum kayıp ve hiçbir haber alamadım, yüzünü görmedim. Bu insanlık değil, bu Müslümanlık değil. Atilla, oğlum sen gelene kadar HDP'nin önünde eyleme devam edeceğim” diye konuştu.