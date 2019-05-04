Antalya Döşemealtı Heyetinden kardeş ilçe Malazgirt'e ziyaret

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden bir heyet, "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında Döşemealtı ilçesinden bir heyet, kardeşlik protokolü imzaladığı Malazgirt ilçesini ziyaret etti. Döşemealtı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Funda Ayar Şensoy ve teknik personellerinden oluşan heyet, ilk olarak Malazgirt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel'i ziyaret etti. Daha sonra Malazgirt Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Şerif Yıldırım ve Ziraat odası çalışanları ile bir araya gelen heyet, Tarihi Milli Park, 1071 Zafer Anıtlarını gezdikten sonra çiftçilerle bir araya geldi. Malazgirt Ziraat Odası düzenlenen toplantıda Malazgirtli çiftçilere, ‘Gelin Kardeş Olalım' projesinin detaylarını anlatan Döşemealtı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Funda Ayar Şensoy ve Malazgirt ilçesi Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel, çiftçilere gelişmiş Antalya tarımının özelliklerini anlatarak kardeş ilçelerde uygulanacak tarım faaliyetleri hakkında bilgiler aktardılar.

Toplantının ardından bölgede incelemelerde bulunan teknik heyet; besi hayvancılığının, buğday, arpa ve yem bitkisi ekilişinin yaygın olduğu bölgede proje kapsamında yapılacak çalışma hakkında ilçe müdürlüğü ile istişarede bulundu ve üreticilerden alınan bilgiler doğrultusunda bir konuya bağlı kalmayıp birden fazla çalışma yapılabileceği konusunda hem fikir oldular.

Malazgirt ilçesi ziyaretlerini tamamlayan Döşemealtı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Funda Ayar Şensoy ve heyeti daha sonra Antalya'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldılar.