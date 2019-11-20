İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ara tatilde moral ve motivasyon etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatilde belirlenen program kapsamında Muş’un Varto ilçesindeki öğretmen ve öğrencilere yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatilde belirlenen program kapsamında Muş'un Varto ilçesindeki öğretmen ve öğrencilere yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenleniyor.


Konuyla ilgili bilgi veren Varto Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk ara tatilde öğrencilere yönelik etkinlik takvimi hazırlandığını belirterek, “Toplam 16 ana başlık üzerine planlanan etkinlikler; gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık ve sanatsal faaliyetler gibi alanlarda yoğunlaşacak. Bizde bu takvime göre Varto ilçemizdeki okullarda etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Öğretmen ve öğrencilerimizle beraber hem okullarımızdaki eksiklikleri gidereceğiz hem de daha eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacağız. İlk ara tatil döneminde öğretmenler için de sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırlandı. Programda, öğretmenlerin, öğrenci ve velilerle katılabileceği sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yer verildi. Bu çerçevede ara tatilde öğretmenlere yönelik konser, halk oyunları, resim sergileri gibi etkinlikler yapılacak. Ayrıca voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol gibi spor müsabakaları ile şiir, hikaye, kompozisyon yarışmaları düzenlenecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.