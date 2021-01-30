Araçları yolda kalan sağlıkçılar karlı dağları yürüyerek Saadet Nine'nin aşısını yaptı

Muş'ta korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, araçları yolda kalınca aşı olması gereken 88 yaşındaki Saadet Nine'ye karlı dağları tipi ve fırtına da yürüyerek ulaştı.

Muş'ta pandemiyle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar ve ayaz dinlemeden 80 yaş üzeri vatandaşlara ulaşıyor. Merkeze 30 kilometre mesafedeki Serinova Beldesine bağlı Aydıngün mezrasında yaşayan Saadet Tuncel'e aşı yapmak için yola çıkan sağlık ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgede araçlarıyla yolda kaldı. Araçların çıkamadığı karlı dağları 2 kilometre yürüyerek Saadet nineye ulaşan sağlıkçılar, olumsuz hava koşullarına rağmen güler yüzlü hizmeti de göz ardı etmedi. Saadet ninenin aşısının ardından yeniden yola koyulan sağlıkçılar, araçların bulunduğu bölgeye yürüyerek aşı olması gereken diğer vatandaşlara ulaşmak için harekete geçti.

88 yaşındaki annesiyle birlikte yaşayan Saadet Tuncel'in oğlu 65 yaşındaki Sefa Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin annesi için aşı yapmaya geldiğini söyledi. Sağlık ekibi aracının yolda kaldığını ve yürüyerek mezraya ulaştıklarını ifade eden Sefa Tuncel, “Sağlıkçılarımız yaya olarak buraya kadar çıktılar. Annem aşısını oldu” dedi.

Muş Toplum Sağlık Merkezinde Doktor olarak görev yapan Mürsel Serçek de aşı çalışması için Serinova Beldesine bağlı Aydıngün mezrasına geldiklerini ifade etti. Kar nedeniyle araçlarının mezraya ulaşamadığını kaydeden Serçek, “Yolun belli bir kısmını yaya olarak geldik. Şuanda aşımızı yaptık. Aracımız mezraya 2 kilometre kala yolda kaldı. Bu yüzden bizde hastamıza ulaşma durumundaydık. Ondan dolayı kalan yolu yaya olarak geldik ve hastamıza ulaştık. Evde ısındık. Birazdan tekrar o yolu tekrar dönmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 2 kilometre yürüdük”

Muş Devlet Hastanesinde görevli Anestezi Teknikeri Hatice Yılmazer ise 80 yaş üzeri aşılamaları yapmak için görevlendirildiklerini belirterek, “Erken reaksiyon geliştiğinde hastalara müdahale etmek için bizlerde bu ekipte varız. Gerçekten çok zor şartlar altında geldik buralara. Yaklaşık 2 kilometre yürüdük. Dışarıda müthiş derecede bir tipi ve fırtına var. Yaklaşık 2 kilometre yolu dondurucu soğukta geldik. İlk defa karda kışta hizmet ediyorum. Sonuç olarak hastamıza ulaştık. Mutluyum bu durumdan tekrardan bu yolu yürüyerek geri döneceğiz ama önemli olan gerçekten bu hastalarımıza bu hizmetin verilmiş olması.” diye konuştu.

“Zorluklar bizim bu işi yapmamıza engel değil”

Muş Kovid-19 Aşı Koordinatörü Dr. Muhammed Sena Asan da sağlık personelleriyle birlikte aşılama işlemlerinin 10 gün önce başladığını hatırlattı. Yaklaşık bir haftadan bu yana önce 90 yaş üzeri daha sonra da 80 yaş üzeri olmak üzere evlerde vatandaşların aşılamalarını yapmaya başladıklarını kaydeden Asan, “Bir haftadır bu çalışmaları sürdürüyoruz. Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan toplam 8 ekibimiz var. Ekiplerimiz; bir hekim, bir hemşire, bir anestezi teknikeri ve yardımcı personel olmak üzere 4 kişiden oluşuyor. Ekiplerimiz sahaya çıkıyorlar, aşılarını yapıyorlar. Malum memleketimizin iklim şartları, coğrafi şartlarından dolayı bazen zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Bu zorluklar bizim bu işi yapmamıza engel değil. Vatandaşlarımızın bize bu konuda duydukları güvenden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.