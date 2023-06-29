Arıcılıkta oğul toplama dönemi başladı

Muş'ta, arıların oğul verme döneminin başlaması ile birlikte ağaç ve diğer kovanlara yerleşerek, verimin düşmesine neden olan yavrular yeni kovanlara alınıyor.

Muş'ta arıcılıklar uğraşanların, arıların oğul verme mevsimiyle birlikte tatlı telaşı başladı. Kovanlardaki arı sayısının artması üzerine ana arıyla birlikte kovanı terk eden arıların oluşturduğu oğulları yeni kovanlara almakta büyük bir zahmetten geçiyor. Arıların daha fazla oğul vermemesin diye arıcılar, bin bir derde deva olduğu düşünülen arı sütünü de ayrıca topluyor.

Merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karameşe köyünde arıcılık yapan vatandaşlar, oğul almaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır arıcılık mesleğini icra eden Hamit Gölbaşı, “Haziran ayı itibari ile bizler oğul alıyoruz. Bu aylarda anne arı meme vurup kovandan yeni arıların çıkmasına vesile oluyor. Çıkan oğulları tutmak için yoğun mesai harcıyoruz. Oğullar ile birlikte kovan sayımız artıyor. Bunu yanında arı sütü alma dönemi de başladı. Arı sütü değimiz kraliçenin memeden çıkma olayıdır. Kraliçe arı ilk meme vurduğunda bunun içinde süt olur. Arılar çok oğula gitmesin diye memeyi kırıp arı sütünü alıyoruz. Arı sütü oldukça faydalıdır. Arı sütü biz hastalar için topluyoruz. Özelikle kemoterapi hastaları için topluyoruz” dedi.