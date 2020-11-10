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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.


Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, kurum amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'de 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

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