Murat Köprüsü çevresinde 888 dönüm üzerine kurulan Sultan Alparslan Parkı, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Sultan Alparslan tarafından Anadolu kapılarının açıldığı Muş'ta hayata geçirilen projelerle kentin çehresi değişti. Muş Valiliği tarafından 888 dekar alan üzerine inşa edilen Sultan Alparslan Parkı'nda, Murat Nehri kıyısına Atayurt Muş Sultan Alparslan Otağı kuruldu. Yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan otağda vatandaşlara yöresel tatlar, kıyafetler ve oyunlar sunuluyor. Haftalık olarak 10 bin bandında ziyaretçisi olan Atayurt Muş Sultan Alparslan Otağı, kent ekonomisine de ciddi katkı sunuyor. At binme ve yöresel kıyafetlerle fotoğraf çekmek, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken konseptlerin başında geliyor. Murat Nehri kenarına kurulan otağlardan 16'sı eski Türk devletlerini simgeliyor.

Atayurt Muş Sultan Alparslan Otağı hakkında bilgi veren Kırgız Türklerinden Kenan Aytaç, “Bir yıl önce Muş Valiliği desteği ile kültürel bir konsept oluşturan kültür merkezi çalışmalarında sona geldik. Yaklaşık olarak bir haftadır hizmet vermeye başladık. Buraya gelen misafirlerimiz ok atabilecek, ata binebilecek ve 16 Türk devletini simgeleyen otağlarımızda günü birlik kalabilirler. Burada közde kestane ve mısır ikramlarımızın yanında yöresel yemeklerimiz de var. Ziyaretçilerimiz ayrıca yöresel kıyafetlerle fotoğraf çektirebilecekler. Burada geleneksel festivaller yapacağız” dedi.

“Haftalık 10 bin ziyaretçimiz oluyor”

İl dışından yoğun ilginin olduğunu belirten Aytaç, haftalık 10 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyleyerek, “Muş'un tarihi bir önemi var. Burası Anadolu'ya açılan kapı ve Sultan Alparslan'ın yurdu. İl dışından gelen misafirlerimizi bekliyoruz. Murat Nehri ve Tarihi Murat Köprüsü'nün hemen yanındayız. Burası devletimizin güzel bir hizmeti. Buraya bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.