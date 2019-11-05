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Ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, polise takıldı

Muş’un Bulanık ilçesinde ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, yakaladıkları 7 ördek ile birlikte polis ekiplerine takıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, yakaladıkları 7 ördek ile birlikte polis ekiplerine takıldı.


Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulanık İlçesi Alisler Mevkiinde merkez av komisyonunca ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, 7 yabani ördek ve 4 tüfekle birlikte yakalandı. Şahısların vurmuş olduğu 7 ördek ve 4 tüfek muhafaza altına alındı. Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kişiler hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılacak.

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