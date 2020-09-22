AVBİS'ten kota almadan ve ördek avlayan 4 avcıya 6 bin 447 TL idari para cezası

Muş'un Bulanık ilçesinde Av Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS) kota almadan ve ördek avlayan 4 avcıya 6 bin 447 TL idari para cezası kesildi.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde Av Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS) kota almadan ve ördek avı sezonu açılmadan, ördek avlayan 4 avcıyı yakaladı. İzinsiz avlanan bir ördeğe el konulurken, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 avcıya toplam 6 bin 447 TL idari para cezası kesildi.