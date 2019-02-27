Baba-oğul aynı sıradan mezun oldu

Hasköy Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten 58 yaşındaki Yaşar Özden ve oğlu Özmen Özden, birlikte yüksek lisans programına kaydoldu. 2 yıllık eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan Özden ailesi, diploma sevinci yaşadı.

Yüksek lisansı başarıyla tamamlayan Yaşar Özden'e diplomasını takdim eden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kıran, kendisini tebrik etti. Yaşar Özden ve oğlu Özmen Özden'in yüksek lisans programına katıldığını ifade eden Kıran, “Yaşar Bey, bir önceki yıldan başlayarak yüksek lisans programına kaydoldu. Yaşar Beyin bu yaşta bizim yüksek lisans programımıza kaydolması başlı başına önemli bir durum. Bu durumun diğer sevindirici durumu, Yaşar Beyin oğlu Özden ile birlikte aynı sınıfa bir arada, birlikte başlamalarıydı. İkisi de yaklaşık 2 yıl boyunca hakikaten derslerinde hiçbir aksamaya yol açmadan düzenli olarak takipçi oldular. Sınıf ortamında konuşmalara, tartışmalara katıldılar. Bugünde Yaşar Bey üniversitemizde yüksek lisans belgesini alarak bizi de çok mutlu etti” dedi.

“Önemli olan 2 çağda eğitim yapmak”

58 yaşında oğlu ile birlikte diploma sevinci yaşadığını ifade eden Yaşar Özden ise, “Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak görev yapmaktayım. 7 çocuk, 9 torunum bulunuyor. Aynı zamanda kalabalık bir aileden geliyorum. 24 kardeşiz ve 58 yaşındayım. Benim için en önemli olan 2 çağda eğitim yapmak. Bizim dönemimizde soba vardı, odun, tezek taşıyorduk. Ayakkabımız yoktu ve lastik ayakkabı ile okula gidiyorduk, kitap, defter alamıyorduk. İmkanlarımız yoktu. Ben oğlumla birlikte siyaset bilimi ve kamu yönetiminden mezun oldum. Amacımız öğrencilere örnek olmak. Bu dünyada diyorum ki sermayem eğitimim olsun. Eğitim ve ilim, servetten daha üstündür. Serveti biz koruruz, fakat ilim bizleri korur. İlim beşikten başlar mezara kadar devam eder. Bizde bunu korumaya çalışıyoruz. Bir hadisi şerifte, ‘İlim Çin'de de olsa gidin, öğrenin, gelin' buyuruyor efendimiz. Oysa Çin'e gitmeye gerek yok, şu anda 81 ilimizde üniversitelerimiz bulunmaktadır. Her üniversitede yüksek lisans yapılabiliyor. Eğitimlerimizi buralarda sürdürmemiz lazım. Amacım bu yüksek lisanstan sonra doktora öğrenimime devam etmek ve doktoramı almaktır. Bu dünyada benim en büyük sermayem eğitimim olsun diyorum” diye konuştu.