Baharın müjdecisi leylekler yuvalarında kara yakalandı

Muş'ta ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen ve mart ayı ortalarında ovaya dönen leylekler, yuvalarında kara yakalandı.

Mart ayında Muş Ovası'na gelen ve yöre halkı tarafından "baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, yuvalarında kara yakalandı. Elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısına yuva yapan leylekler, nisan ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Murat ve Karasu havzalarını tercih eden leylekler, şimdi karla kaplanan yuvalarında zorlu yaşam sürüyor.

Leyleklerin zengin ve sulak alanlara sahip olmasından ötürü Muş Ovası'nı tercih ettiklerini belirten Telli Turna Doğa Derneği Başkanı Kasım Avci, “Yuvalarına dönen leylekler, kış mevsiminde oluşan tahribatları onararak, yuvalarını kuluçka dönemi için hazırlıyor. Ağustos ve eylül aylarında göç ederek Muş'tan ayrılan leylekler, mart ayının ilk haftasından itibaren Muş Ovası'na geri dönmeye başladılar. Ancak yuvalarında yaşam süren leylekler, nisan ayında kar sürpriziyle karşılaştılar. Fakat kar yağışının doğaya herhangi bir zararı olmadığı gibi tam tersi olarak daha çok faydası var. Bu durumdan leyleklerin ve diğer göçmen türlerinin herhangi bir zarara uğrayacağını düşünmüyoruz” dedi.

Mart ayı ile birlikte leyleklerin köylerine gelmeye başladığını ifade eden Muhsin Türkmen isimli vatandaş ise kar yağışının kendilerine ve leyleklere sürpriz olduğunu ifade ederek, “Mart ayının başından itibaren leylekler köyümüze gelmeye başladı. Köyümüzde adeta bahar havası yaşanıyordu. Nisan ayında kar yağışı yeniden etkili oldu. Leylekler gelince bahar geldi dedik ama kar yağınca hem bize hem de leyleklere sürpriz oldu” şeklinde konuştu.