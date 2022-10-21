Bakan Derya Yanık: “14 yaşa kadar tip-1 diyabetli çocuklarımıza insülin ölçüm cihazlarını önümüzdeki süreçte dağıtacağız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” toplantısı için geldiği Muş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle sosyal yardım ihtiyaçlısı ailelerin 14 yaşa kadar ki tip-1 diyabetli çocuklarımıza insülin ölçüm cihazlarını önümüzdeki süreçte dağıtacağız” dedi.

Muş'taki bir otelde düzenlenen “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” toplantısına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti iktidarı döneminde sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları talep odaklı bir anlayıştan arz odaklı anlayışa dönüştürdüklerini söyledi. Hizmet noktasında çok önemli bir değişim yaşandığını belirten Bakan Yanık, “Aslında yaklaşımda yapılan devrimdir. Ne demeye çalışıyoruz, talep odaklı olmaktan arz odaklı olmaya çevirmekle? Artık vatandaşlarımız kurum kurum, kapı kapı gezip hizmet talebinde bulunmuyor. Tam tersine biz bakanlık olarak vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz, vatandaşlarımızın ihtiyacını yerinde tespit ediyor ve bu ihtiyaçlara uygun hizmetleri temin ediyor, kendilerine ulaştırıyoruz” dedi.

Son zamanlarda muhalefet partilerinin ardı ardına sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında birtakım vaatler sıralamaya başladığını anlatan Bakan Yanık, “Son zamanlarda özellikle seçim sathı mahalline girince muhalefet partilerinden ardı ardına sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında birtakım vaatler sıralanmaya başlandı. Halbuki bu sıralanan vaatlerden bugüne kadar bizim hayata geçirmediğimiz, bizim icra etmediğimiz bir tek başlık yok. Bunu çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonra da bu kararlılıkla faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz”

AK Parti iktidarı olarak 20 senedir vatandaşın ihtiyacı, talebi olup da hayata geçirmedikleri tek bir başlık olmadığını kaydeden Bakan Yanık, “Bundan sonra da bu kararlılıkla faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bahsettikleri sosyal yardım kalemlerinden çok daha fazlasını çeşitli başlıklarda vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Dünyanın gıpta ile baktığı hatta kendine örnek aldığı sosyal devlet olma misyonunu yıllardır uyguladığımız politikalarımızla hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Yaklaşık 11 bin çocuğumuzun insülin ölçüm cihazlarından yararlanmasını bekliyoruz”

14 yaşa kadar tip-1 diyabetli çocuklara insülin ölçüm cihazlarını önümüzdeki süreçte dağıtacaklarını aktaran Bakan Yanık, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ki kendisi de bir kabine toplantısı sonrasında duyurusunu yaptı, 14 yaşa kadar tip-1 diyabetli çocuklarımıza insülin ölçüm cihazlarını önümüzdeki süreçte dağıtacağız, sosyal yardım ihtiyaçlısı ailelerin çocuklarına. Çünkü bizim sınırımız belli. Bu tamamen sahadan bize gelen bir talepti. Bir il ziyaretinde bir baba yanında 12-13 yaşında belki o kadar da yoktu bir çocuk, dedi ki ‘Sayın Bakan şu çocuğun parmağı delik deşik. Her gün en az dört beş kere bu parmaktan kan alıyoruz şeker ölçümü için. Buna destek istiyoruz. Cihaz var ama çok pahalı, bizim alma şansınız yok.' Biz bunu arkadaşlarımızla çalıştık, dedik ki bireysel olarak başvurana tek tek verebiliriz ama bu çözüm değil. Belki bir sürü başka ihtiyaç sahibi aile var. O zaman biz bunu bir programa dönüştürelim.Tip-1 diyabetli çocukların şeker ölçüm cihazları sensörlerinin dağıtılması projesi böyle çıktı. Vatandaşın talebi. Bir kişinin talebini bir programa dönüştürdük. Yaklaşık 11 bin çocuğumuzun bundan yararlanmasını bekliyoruz. Bizim öngörümüze göre. Bütün kaynaklarımızı oluşturduk, şu anda ihaleye çıktık. Cihazları temin ettikten sonra müracaat eden sosyal yardım ihtiyaçlısı ailelerimize bunları dağıtacağız. Bu kadar iç içe, vatandaşla doğrudan ve vatandaşın ihtiyacı üzerinden geliştirdiğimiz başlıklar. ‘Efendim eskiden bunlar yoktu.' Eskiden de vardı, sadece siz yapmıyordunuz. Bugün fark, biz yapıyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar temel bir yaklaşım farkından bahsediyoruz. Biraz önce başkanım söyledi, ‘100 yılda yapılmayanları 20 yıla sığdırdık.' Evet bunun sırrı budur. Gökten para yağmadı Türkiye'ye ya da biz henüz daha bir petrol, doğal kaynak bulmadık. Aynı kaynaklar eskiden de vardı, aynı millet eskiden de vardı, aynı toprak eskiden de vardı. Sadece siz işlemiyordunuz. AK Parti'nin farkı bu” diye konuştu.

Bölgenin yıllarca terörden çektiğini vurgulayan Bakan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben Muş'ta terörün verdiği zararı anlatacak değilim. Siz yıllarca içerden birebir hayatlarınızla yaşadınız. Ama bugün sayılarla ölçecek kadar, Türkiye içerisinde nerelerde, kaç terörist olduğunu bilecek kadar yakında ensesinde olduğumuz, belini kırdığımız bir terör örgütü var. Uluslararası sistemin tamamı tarafından desteklendiği halde Türkiye'nin tek başına verdiği mücadeleyle belini kırdığı bir büyük terör yapılanması var. Bunun başarısı bize ait. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Türkiye her meselede olduğu gibi, terör meselesinde de kendi göbeğini kendisi kesti. Bunların üstesinden geldik. Şimdi tarihi yeniden tersine döndürmeye çalışan, Türkiye'yi yeniden 80'lerin, 90'ların Türkiye'sine dönüştürmeye çalışan bir yapı var karşımızda. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna Allah'ın izniyle milletimiz de müsaade etmeyecek. Biz de AK Parti teşkilatları olarak elimizden gelen her türlü çabayı gösterecek, milletimize hizmette yarışacak, milletimize de hakikati ifade etmek noktasında elimizden geleni yapacağız. Milletimiz teveccüh ettiği taktirde Allah da nasip ederse 2023'ten sonra da bu millete hizmet etmeye, tarihi yeninden yazmaya devam edeceğiz.”

“Biz milletimizin gücüyle elhamdülillah bugüne kadar ayakta durduk”

AK Parti'nin hiçbir zaman milletinden uzaklaşan, milletiyle seçimden seçime birlikte olan bir parti olmadığını belirten AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı ise “Kurulduğu günden bugüne hep milletiyle el ele, kol kola yürüdü, yürümeye devam ediyor. 2023 seçimlerine gittiğimiz bu süreçte de milletimizle beraber olmaya devam ediyoruz. Biz milletimizin gücüyle elhamdülillah bugüne kadar ayakta durduk. Birilerinin vesayet odaklarından, farklı güçlerden aldıkları gücü hiçbir zaman arkamıza almadık. Biz hep yanımızda, arkamızda, sağımızda ve solumuzda milletimizin gücüyle yola çıktık. Yine aynı milletimizin gücüyle devam etmek niyetindeyiz” dedi.

Bakan Derya Yanık, toplantının ardından beraberindeki heyetle Muş Valiliğini ziyaret etti. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz tarafından karşılanan Bakan Yanık, şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçerek brifing aldı. Ardından Muş Belediyesini ziyaret eden Bakan Yanık, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından bilgilendirildi. Buradan Porsor Ana Kadın Kültür Merkezine geçen Bakan Yanık, kadın usta öğretici ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Toplantıya bölge milletvekilleri, genel müdürler, belediye başkanları katıldı.