Bakıma muhtaç ailenin evinde bayram temizliği

Muş'un Hasköy ilçesinde 5 zihinsel engelli bireyin bulunduğu ailenin evi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından görevlendirilen temizlik ekibi tarafından temizlendi. Ekipler, yanlarında getirdikleri malzemelerle toz alıp, eşyaları temizledi. Hasköy Sayanlar Mahallesi'nde yaşayan ve 5 engelliye bakan 65 yaşındaki Türkan Basım, Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurarak yardım istedi. Bunun üzerine eve gelen ekipler, genel temizlik yaptı.

Yapılan temizlik çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Erkan Er, korumaya muhtaç engelli ve yaşlılara evde bakım ve temizlik hizmeti projesi kapsamında Basım ailesini ziyarete geldiklerini söyledi. Proje kapsamında ekiplerin evde genel temizlik yaptığını ifade eden Er, “Ailemiz, 5 engelli olan bir aile. Baba bir yıl önce öldü. Anne ise yaşlı. 3 ay önce kalp ameliyatı geçirdi. Bu nedenle temizliğin yapılması şart olduğunu düşündük. Temizlik ekibimizi buraya getirdik. Evin baştan sonuna kadar genel temizliğini yaptık” dedi.

Temizlik ekibinden Hicran Akın da, “Genel temizlik kapsamında cam, kapı, çamaşır, halı yıkama, mutfak gibi tüm eşyaları temizliyoruz. Haftanın beş günü yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin temizliklerini yapıyoruz. Bizim için maddi açıdan ziyade manevi yönde çok önemli. Özellikle engelli, hasta ve yaşlıların gönlünü hoş ediyoruz ve onların dualarını alıyoruz. Bu işi yaptığım zaman çok güzel duygular yaşıyorum” diye konuştu.

Ekiplerin yaptığı temizlikten dolayı memnun olduklarını belirten Mehmet Şerif Basım da, “5 engelli kardeşim var, annem kalp ameliyatı olduğu için evin temizliğini yapamıyor. Ekipler annemin evine geldi ve baştan sona genel bir temizlik gerçekleştirdiler. Güzel bir hizmet oldu. Böyle bir imkanın bize sağlanması güzel. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.