Balotu Köyü İlk ve Ortaokulunda ‘Bilim Fuarı' açıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Balotu Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Mustafa Ergen ve Metin Aral ile Köy Muhtarı Hasan Basri Kılınç tarafından açılışı yapılan fuarda, öğrenciler projelerini anlattı. Açılıştan sonra öğretmenlerle toplantı yapan Şube Müdürü Mustafa Ergen, "TÜBİTAK 4006 projesi; öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir eğitim ve öğrenme metodu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim fuarları, çevreye bilimsel bir gözle bakmamızı sağlar. Bilim fuarları, bunların yanı sıra bilimin hayattaki öneminin kavramasına ve öğrencilerin derslerine daha yüksek motivasyonla devam etmesine yardımcı olur. Öğrencilere belirlediğiniz konularda kendi keşiflerini yapma olanağı sunar. Bu doğrultuda öğrencilerimize rehberlik aşamasında yardımcı olan öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkürlerimizi iletiyor, emeklerinden dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

Balotu Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Cüneyt Çeliker ise, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılan herkese teşekkür ederek ikramlarda bulundu.