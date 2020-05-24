İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baraj suyuna düşen işçiyi arama çalışmalarına verildi

Muş’ta Alparslan-2 Barajı’nın gövde inşaatı çalışması sırasında iş makinesi ile suya düşen işçinin arama çalışmalarına ara verildi.

Muş'ta Alparslan-2 Barajı'nın gövde inşaatı çalışması sırasında iş makinesi ile suya düşen işçinin arama çalışmalarına ara verildi.


Sabah saatlerinde iş makinesiyle suya düşen operatör Ömer Demir'in arama çalışması olumsuz koşulları, karanlık çökmesi ve suyun bulanık olması nedeniyle yarına bırakıldı. Yapılan aramalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş AFAD Müdürü Veysi As, Alparslan-2 Barajı'nda iş makinesiyle birlikte operatörün kaybolmasının söz konusu olmasıyla ekiplerin sabah saatlerinde olay yerine intikal ettiğini söyledi. Bitlis Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç talep ettiklerini ifade eden As, “Dört dalgıç arkadaşımızla sabah saatlerinden itibaren bu saate kadar çalıştık. İş makinesinin yeri tespit edildi ancak şahsa henüz ulaşılamadı. Su bulanık, aşırı yağış nedeniyle ve arkadaşlarımızın da oksijen tüpünün tükenmesi sonucu bu akşam arama çalışmasını sonlandırdık. Yarın sabahın erken saatlerinden itibaren tekrar aynı ekip çalışmaya başlayacak. Şahsı buluncaya kadar aramalarımız devam edecek. Yaklaşık 9 saatlik arama çalışması yapıldı” dedi.


Öte yandan durumu haber alan işçi Ömer Demir'in Diyarbakır'daki ailesi de olay yerine geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.