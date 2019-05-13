Baraj taştı, parklar su altında kaldı

1 Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle meydana gelen taşkında parklar ve mezarlık sular altında kaldı.

Alpaslan-1 Barajı'nın taşması sonucu Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde 2 park, spor sahası ve hatıra ormanını su basarken, Gülçimen köyünde ise mezarlık ve bahçeler su altında kaldı. Erentepe beldesinde parkta oyun oynayan çocuklar, su baskını nedeniyle artık parkta oyun oynayamadıklarını belirterek, "Sahamız ve parkımız su altında kaldı. Artık oynayamıyoruz. Eskiden burada oynardık. Su seviyesi çok yüksek" dedi.

Köylülerden Serhat Güneş ise baraj suyunun ilk defa bu kadar yükseldiğini ifade ederek, “Mezarlarımız, parklarımız sular altında kaldı" şeklinde konuştu.