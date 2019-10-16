Başarılı muhtar köyünün sorunlarını tek tek çözüyor

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Aynalıhoca Köyü Muhtarı Faruk Ulaş, köyünün eksikliklerini Malazgirt Kaymakamlığından aldığı desteklerle bir bir çözüyor.

Aynalıhoca köyündeki muhtarlık görevini köylülerin beklenti ve talepleri doğrultusunda sürdürmeye çalışan Muhtar Ulaş, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'ın destekleri sayesinde birçok noktada hizmet yapmayı başardı. Muhtar Faruk Ulaş, “Muhtarlık seçimini kazanıp göreve geldiğimde, köyümüzde birçok eksiklik vardı. İlk yaptığım çalışma, köyümüze Adalar Mahallesi'nden gelen temiz su şebekesinin bakım ve onarımı yapmak oldu. 250 metre olan su şebeke hattımızın eskiyen iki vanasını kaymakamlığımızın destekleriyle değiştirdik. Köy mezarlık yolumuz çok bozulmuştu. Köylü vatandaşlarımız mezarlığa giderken çok sıkıntı yaşıyordu. Bu konuyu Kaymakamımız Emre Yalçın'a ilettim. Kaymakamımızın bizlere verdiği destek sayesinde köy mezarlık yolumuzu yeniledik. Ayrıca bozuk olan köy yolumuzun 7 kilometrelik kısmını rotmix serimi yaptık. Ayıca yine çöken ve bozulan köy yolumuzun tamirini yaptık. Köyümüzün heyelan bölgesinde kalan kısmında döşenen taşları temizledik. Bir kilometrelik köy içi yol stabilize çalışması yaptık. Bu çalışmaların hepsinde bizlere destek olan Kaymakamımız Emre Yalçın'a şahsım ve köy halkım adına çok teşekkür ediyorum. Köyümüzdeki eksikleri biliyoruz. Bu eksiklikleri tamamlamak için gece gündüz çalışmaya gayret ediyorum” dedi.

Aynalıhoca köy sakinleri ise, köyün eksikliklerini tespit eden ve İlçe Kaymakamı Emre Yalçın'a ileten Muhtar Faruk Ulaş'a başarılar dilediler.