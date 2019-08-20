Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Muş'un Varto ilçesinde Liseye Geçiş Sınavında (LGS) başarı sağlayan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne tarafından ödüllendirildi.

TEOG yerine gelen ve bu yıl ilk defa uygulanan Liseye Geçiş Sınavında (LGS) başarı sağlayan öğrenciler, Varto Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne tarafından tablet ve kulaklıkla ödüllendirildi. Ödüllerin teşvik niteliği taşıdığını, başarılı öğrencilerin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden Süne, "Çocukların bu başarılarını görmek bizi mutlu ediyor. Her geçen yıl bu başarı grafiğini arttırmaları da bize heyecan katıyor. Başarılı öğrencilerimize bugün burada hem takdir hem ödül vermiş olduk. Bizim yapmaya çalıştığımız; çocuklarımızın ufkunu açmak, onların yetişmesine katkı sağlamak, onlarla birlikte ülkemizin geleceğini inşa etmek, eğitim noktasında her daim yanlarında olduklarını hissettirmektir" dedi.

Öğrenciler ise, almış oldukları hediyeden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'ye teşekkür ettiler.