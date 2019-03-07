Başkan Algın Malazgirt'te

Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, beraberindekilerle Muş'un Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Başkan Algın, ilk olarak Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Emre Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın ve beraberindeki dernek üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Algın, daha sonra İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi'yi makamında ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın'a teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son olarak AK Parti Malazgirt Belediyesi seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek, burada AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti Malazgirt Belediye Başkan Adayı Cengiz Altın ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz'le bir araya geldi.

Başkan Algın, Malazgirt ziyareti il ilgili yaptığı açıklamada, “Bu tarihi ilçe hem benim hem de atalarımızın toprağı ve ben bu topraklarda olduğum için son derece mutluyum. 1071 Malazgirt'te atalarımızın yazdığı destanı, ilçe halkımız 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta ak belediyeciliği çıkaracağını umut ediyorum. Halkıma güveniyorum, Allah'ın izniyle Malazgirt'te sandıkta Malazgirt Belediye Başkan Adayı Cengiz Altın çıkacaktır. Bende Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı olarak kendisine başarılar diliyorum. Cengiz Altın kardeşim çok başarılı bir iş adamı ve ilçe halkının da kalbine taht kurmuş birisi. Rabbim yar ve yardımcısı olsun" dedi.