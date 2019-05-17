İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Altın, başarılı sporcuları ağırladı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, il ikincisi olan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu sporcularını makamında ağırladı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, il ikincisi olan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu sporcularını makamında ağırladı.


Başarılı sporcuları tebrik eden Başkan Altın, çeşitli hediyeler takdim etti. Sporculara kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Başkan Altın, “Elimizdeki imkanlar ölçüsünden verebileceğimiz kadar destek vermeye çalışıyoruz. Sporcu olmak ve spor yapabilmek çok önemli. Spor yapan her kim olursa olsun kötü alışkanlıklardan uzak durur. Özellikle genç yaşlarda spora başlayan kişilerin hayata olan görüşleri de pozitif anlamda gelişiyor. Genç sporcularımızın yetişmesi hem beldemiz hem de ülkemiz adına çok önemli. Onların başarılı olması bizleri de fazlasıyla sevindiriyor. İlçemizi Muş'ta başarı ile temsil eden kardeşlerime çok teşekkürler ediyorum. Öğrencilerimizi sporla buluşturan okul idaresine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.


İl ve ilçe genelinde futsalda büyük başarılara imza atan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu Aile Birliği Başkanı ve Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu ise, sporcuları makamında kabul eden Başkan Cengiz Altın'a Malazgirt ilçesinin tarihini tüm dünyaya resimlerle anlatan ünlü ressam Saruhan Yaman'ın tarihi Kız Köprüsü tablosunu takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.