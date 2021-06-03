Başkan Altın Çalışmaları yerinde inceledi

Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, yürütülen kanalizasyon, yol açma ve içme suyu şebeke hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçenin en işlek caddelerinden olan Yılankıran Caddesi, ilçe merkezi ve mahallelerde devam eden kanalizasyon, yol açma ve içme suyu şebeke çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. Vatandaşların belediye çalışmalarında sıkıntı yaşamamaları için ekiplerin yoğun bir mesai ile görevlerinin başında olduğunu söyleyen Başkan Altın, “Yapılan çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Havalar ısınır ısınmaz ilçemizde birçok noktada kanalizasyon, yol açma ve içme suyu şebeke hattı çalışmalarımız sürüyor. 9 kilometre yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarımız, cazibeli içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecektir” dedi.