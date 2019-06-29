Başkan Altın, esnafları kabul etti

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede faaliyet yürüten esnafları kabul etti.

Başkan Altın, belediye meclis toplantı salonunda ağırladığı Malazgirt esnaflarının sorun ve sıkıntılarını dinledi. Toplantıda ilçedeki esnaflarla konuşan Başkan Altın, belediye olarak halkın sorunlarını çözmek, sorun ve sıkıntılarını dinlemek için bu toplantıyı organize ettiklerini belirtti. Başkan Altın, "İlçede yaşayan tüm vatandaşlarımızın daha iyi ve daha güzel hizmet alması için söz verdik. Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan alt yapı ve içme suyu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl bir aksilik olmasa ilçemizin cazibeli içme suyu çalışmaları bitecek. İlçemizin bir diğer sorunu olan çöp toplama işini çok yakında rayına oturtacağız. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile aldığımız 50 kardeşimizi de çok toplama ve park bahçe temizliğine vereceğiz. Ayrıca bizim için aciliyeti olan çöp sıkıştırma aracını hibe yoluyla almayı başardık. İşlemleri biter bitmez getireceğiz. Bizde kendi bütçemizle bir tane çöp taksi alıp halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemizde sorun haline gelen kaldırım işgali için çözüm yolları bulacağız. Bu belediye sizlerin belediyesidir. Hep birlikte el ele verip ilçemizi adına yakışır bir ilçe yapmalıyız. Bunun için siz değerli esnaflarımızdan da anlayış bekliyoruz" dedi.

Soru cevap kısmında ilçedeki vatandaşlarının sorunları dinleyen Belediye Başkanı Cengiz Altın ve belediye meclis üyeleri, esnafların sorun ve sıkıntılarını not alarak, sorunlarının biran önce çözülmesi için çalışacaklarını belirttiler.