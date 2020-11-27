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Başkan Altın'a ‘Çiftçi Dostu Şeref Belgesi' verildi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçedeki çiftçilere verdiği desteklerden dolayı Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’a “Çiftçi Dostu Şeref Belgesi” verdi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçedeki çiftçilere verdiği desteklerden dolayı Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'a “Çiftçi Dostu Şeref Belgesi” verdi.


Başkan Kılıç, ilçedeki çiftçilere göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteklerden dolayı almış oldukları kararla Belediye Başkanı Cengiz Altın'a tüm çiftçiler adına “Çiftçi Dostu Şeref Belgesi” takdim ettiklerini söyledi. Kılıç, “Belediye başkanımız her daim biz çiftçilerin yayında olmuştur. Başkanımız, odamızı ziyaretleri sırasında Çiftçi Dostu Şeref Belgesi'ni takdim ettik. Başkanımızın odamızı ziyaretleri bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Başkanımıza Malazgirtli tüm çiftçiler adına yaptığı başarılı çalışmaları takdir ile karşılıyor, şahsım ve tüm çiftçiler adına çok teşekkür ediyorum” dedi.


Belediye Başkanı Cengiz altın ise misafirperverliğinden dolayı Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'a teşekkür ederek, “Odamızın başkanı, oda yönetimi ve çiftçi kardeşlerimizin bize verdikleri Çiftçi Dostu Şeref Belgesi bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Başkanımıza, oda yönetimine ve tüm çiftçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

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