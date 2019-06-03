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Başkan Altın'dan personeline iftar yemeği

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, personeline iftar yemeği verdi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, personeline iftar yemeği verdi.


Malazgirt Belediyesi garajında gerçekleştirilen iftar yemeğine Belediye Başkanı Cengiz Altın, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, memurlar, işçiler, taşeron işçiler, itfaiye çalışanları ve aileleri katıldı. Yemek öncesi Malazgirt Belediyesi personeli ile tek tek ilgilenen Başkan Altın, belediye çalışanları ile birlikte aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, personel ve ailelerinin Ramazan ayını tebrik etti. Malazgirt için elbirliği ile çalışmaya devam edeceklerini anlatan Başkan Altın, hep birlikte Malazgirt ilçesine güzel, kalıcı hizmetler getirmek ve sunmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.


Daveti üzerine iftar yemeğine icabet ettikleri için tüm personele teşekkürlerini sunan Başkan Altın, "İlçemize en iyi hizmeti ve en kalıcı hizmeti beraber yapacağız. Her gün bir önceki günden daha fazla çalışacağız, çalışmak zorundayız. Malazgirt halkı bizlerden hizmet bekliyor" şeklinde konuştu.


Belediye personeli ise, Belediye Başkanı Cengiz Altın'a nazik davranışından dolayı teşekkür etti.

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