Başkan Asya, Balpeteği Anaokulu öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi

Belediye Başkanı Feyat Asya, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Hemen hemen her gün farklı bir okula giden Başkan Asya, burada öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunarak talep ve önerilerini dinliyor. Balpeteği Anaokulu ziyaretinde Okul Müdiresi Seda Aksoy ve idareciler tarafından karşılanan Başkan Asya, okulun genel durumu ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra öğretmenler odasına geçen Başkan Asya, burada eğitimcilerle hasbıhal etti.

Bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan belediye hizmetleri ile ilgili öğretmenleri bilgilendiren Başkan Asya, Muş'un gelişimi noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Eğitimcilerin fikirlerini hep önemsediğini belirten Başkan Asya, toplumun her kesimi ile olduğu gibi öğretmenlerle de istişare etmeyi sürdürdüklerini ve bunun faydasını çok gördüklerini söyledi. Belediye hizmetleri hakkında konuşan Başkan Asya, bugüne kadar birçok önemli tesisi kısa sürede hizmete sunduklarını, yeni tesislerinde açılış aşamasında olduğunu hatırlattı.

Sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetler hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Asya, bu kapsamda Sunay ve Muratpaşa mahallelerine bilgi evi projesini uyguladıklarını, Zafer ve Yeni mahallelerde de aynı tesisleri kurduklarını ve önümüzdeki günlerde açılışlarının yapılacağını ifade etti. Şehir içi toplu taşımada hayata geçirdikleri havuz ve kartlı sistem uygulaması ile ciddi kolaylıklar sağladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Asya, bu sayede vatandaşların ulaşım sorununu ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

İmar alanında önemli değişiklikler yaptıklarını, Muş'un kat sınırlamasını 6 olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Asya, alınan kararlarla çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini söyledi.

Yıllardır sorun teşkil eden birçok konuya aynı anda el attıklarını ifade eden Başkan Asya, 5 yıl içinde önemli hizmetler hayata geçirmeyi başardıklarını söyledi. Şehrin en önemli sorunu olan altyapıyı başlatarak ciddi bir mesafe kat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Asya, projenin tamamlanması ile şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alanında herhangi bir sıkıntısının kalmayacağını belirtti.

Başkan Asya, konuşmasının ardından öğretmenlerin sorularını yanıtlayarak talep ve önerilerini dinledi. Daha sonra bir sınıfı ziyaret eden Başkan Asya, minik çocuklarla yakından ilgilendi.