Başkan Asya, basın mensuplarıyla iftar yaptı

Muş'ta görev yapan gazetecilerle birlikte iftar yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye çalışanları ve projeleri hakkında genel değerlendirmelerde bulundu. İftar davetine icabetlerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Feyat Asya, “31 Mart seçimlerinin akabinde, malumunuz çok badireli ve sıkıntılı bir süreç geçirdik. Seçim sonuçları, seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonrasında tebriklerin kabulleri, akabinde de Ramazan ayına girmemiz dolayısıyla siz değerli basın mensuplarımızı ihmal ettik. Bugün de sizlerle bir aradayız” dedi.

Görev süresi içerisinde gazetecilerle fikir alışverişini aksatmadıklarını vurgulayan Başkan Asya, “Beş yıllık süre içerisinde, her platforma söylediğim gibi burada da söylüyorum; sizlere teşekkür ediyorum. Yanlışımıza yanlış, doğrularımıza doğru dediniz. Sizlerin aracılığıyla bir kez daha bütün Muş halkına teşekkür ediyorum. Seviyeli bir seçim sürecini geride bıraktık. Hiçbir şekilde, hiçbir suretle seviyemizi düşürmedik. Belden aşağı, kirli bir propaganda ne biz, ne de karşımızdaki rakip arkadaşlarımız yapmadılar. Bayramın ikinci veya üçüncü gününden itibaren ilimizde yapımına başlanılan altyapı çalışmalarımızı tamamına erdirmek üzere, bismillah diyeceğiz. Bütün istişarelerimizi yaptık. Asfalt şantiyemiz şu anda tadilat görüyor. Tadilat işi bittikten sonra kendimizin üreteceği asfaltın yanında, biraz daha hizmet adına asfalt alıp, bayram sonrasında bu sene sonu itibariyle altyapıyla birlikte üstyapı çalışmalarımızı yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Biz daha fazla çalışacağımızı, çok daha fazla üreteceğimizi sizler vasıtayla bir kez daha vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz” diyen Başkan Asya, “Muş Belediyesini geçen dönemdeki tecrübe ve birikimlerimizi, önümüzdeki döneme taşımak suretiyle sizlerle birlikte, sivil toplum örgütlerimizle, meslek odalarımızla, önyargısız, önkoşulsuz, fakatsız, doğruyu bulmak noktasında, sizlerin bizlere göstereceği her türlü yasal, ayakları yere basan görüş ve önerilerinizle devam ettireceğiz. Yönlendirmeleriniz bizim için son derece kıymetli olacaktır. Bu şehri olması gereken noktaya taşımak üzere hep birlikte gayret edip, çalışacağız” diye konuştu.

“Bu yıl bayram pazarı, açık otoparkta kurulacak”

Her yıl bayram öncesi pazar kurulduğunu anımsatan Başkan Asya, “Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde belediye hizmet binaları çevresindeki yollarda pazar kuruluyordu. Bu yıl bayram pazarını açık oto parkımızda açacağız. Bu kararımızla yukarı çarşı esnafımızın da işlerinin aksamaması ve trafik sıkışıklığını önlemiş olacağız” şeklinde konuştu.