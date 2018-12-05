Başkan Asya, birim amirleriyle durum değerlendirmesi yaptı

Belediye Başkanı Feyat Asya, yoğun geçen çalışma sezonunun ardından birim müdürleri ile yılsonu değerlendirme toplantısı yaptı. Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, geçmiş yıllarda yapılan çalışmaları kısaca özetleyen Başkan Asya, emeklerinden dolayı tüm birim amirlerine ve personellere teşekkür etti.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Asya, söz konusu projelerin kış mevsimi öncesi tamamlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda talimatlar verdi. 2018 yılında dev projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Asya, uygulanan projelerin gün yüzüne çıkması ile değişimin fark edildiğini ve bu tür hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Görev süresinin sonuna geldiğini ve yeni bir sürece girdiklerini kaydeden Başkan Asya, bir dönem içerisinde uygulanan projelerle Muş'ta ciddi bir değişim ve dönüşümün yaşandığını, söz verilen bütün çalışmaların hayata geçirildiğini ifade etti. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, bu durumu fırsata çevirerek devam eden üstyapı çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Şehir merkezinde henüz etkili bir kar yağışının olmadığını ve karla mücadele çalışmalarının başlamadığını hatırlatan Başkan Asya, olası bir kar yağışında ekiplerin 7/24 esasına göre hazır olması talimatını verdi.

31 Mart'ta yapılacak seçimler için yeni bir sürece girildiğini söyleyen Başkan Asya, söz konusu sürecin hizmetleri sekteye uğratmaması için hassas davranılması gerektiğini belirtti.