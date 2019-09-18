Başkan Asya, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

2019 yılı çalışma sezonunu dolu dolu geçiren Muş Belediyesi, kış mevsimi öncesi mevcut projelerini tamamlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Altyapı şebekelerini yenileyerek şehrin yüzyıllık sorununu çözüme kavuşturmayı planlayan belediye, kazı ve döşemelerin tamamlandığı bölgelerin üstyapısını yenileyerek yapılan çalışmaları gün yüzüne çıkarıyor.

Şehir merkezinin dört bir yanında yapılan çalışmaları anbean takip eden Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'un hak ettiği yere gelmesi ve hizmetlerin vatandaşlarla buluşması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Sabahın erken saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, teknik ekipten bilgi aldı. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı döşemeleri tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde yol söküm çalışmaları yapılarak asfalta hazırlanan Hürriyet Mahallesi'nin tüm ana ve ara sokaklarının üstyapısının kısa sürede yenilenmesi talimatını veren Başkan Asya, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Başkan Asya, buradaki incelemeler sırasında çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Vatandaşların çay ikramına kayıtsız kalmayan Başkan Asya, çalışmalar hakkında onlara bilgi vererek talep ve önerilerini dinledi.

Daha sonra Muş Belediyesi tarafından 56 bin metrekare alan üzerine kurulan ve vatandaşların güzel vakit geçirdiği bir mekan haline gelen Göletli Parka geçen Başkan Asya, park alanı dışında yapılan bağlantı yolları ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Feyat Asya, çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.