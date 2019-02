Başkan Asya: “Cumhur ittifakıyla gönül belediyeciliğini inşa edeceğiz”

Tek gayemiz halkımıza hizmetkar olmaya kaldığımız yerden devam etmektir. Cumhur ittifakı ile elde edeceğimiz başarı neticesinde Allah'ın izniyle gönül belediyeciliğini inşa edeceğiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş İl Başkanı Şükrü Demir, MHP MYK Üyesi Osman Yüce ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ettiler. Belediye Başkanı ve AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile birlikte MHP teşkilatını karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Şükrü Demir, “Malumunuz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'dan önce ülkenin gitmekte olduğu uçurumun farkına vardı. Ülkeyi yıkmak isteyen şer güçlerinin önüne geçmek için Türkiye'de ‘Cumhur İttifakı' adıyla anılan bir ittifak oluşturdu. Bu ‘Cumhur İttifakı' birçok ilde Milliyetçi Harekat Partisinin AK Parti ile güç yaparak seçimlere gitmesi ve bazı illerde de AK Parti'nin Milliyetçi Harekat Parti ile güç birliği yaparak gitmesi şeklinde oluşturuldu. Belki hakkımızda bazı şeyler söylenmekte, ama ittifakın neden olduğunu nasıl olduğunu aklı selim bütün hemşehrilerimizin bilmesini de istiyoruz. Evet doğrudur, biz aday gösterdik. Yalnız genel başkanlarımızın görüşmesi neticesinde Muş'ta Adalet ve Kalkınma Partisinin desteklenmesi kararı çıktı. Daha önce de belediye başkanını ve ailesini çok iyi tanımaktaydım. Asaletini ve efendiliğini de bilmekteyim. Muş'a olan hizmetlerini de çok iyi bilmekteyim. Eğer yönetim bu hizmetleri halka anlatamıyorsa, belki yönetimin bir eksikliği olabilir. Muş için uğraştığım için her şeyin farkında oluyorum. Zaman zaman belediye başkanımıza bazı şeyler söylenmekte, işte örneğin başkanımız çok iyi ama yanındakiler böyle şöyle diyerek onların eksikliklerini belediye başkanımıza mal edip o taraftan vurmaya çalışıyorlar. Ama ben eminim ki Feyat Asya şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetlerin daha iyisini yapacağına inanıyorum. Bende burada yönetimim ile birlikte söylüyorum ki Adana'da Hüseyin Sözlü ne ise Muş'ta da Feyat Asya benim için odur. İstanbul'da Binali Yıldırım ne ise Mersin'de Hamit Tuna da odur diyorum. Burası bizimde bir iletişim veya koordinasyon merkezimiz gibi oldu. Ben bütün gücümle çalışacağım. Allah nasip ederse belki bizde bir koordinasyon merkezi açacağız. Başkanımın da dediği gibi gerekirse kapı kapı, sokak sokak dolaşıp gücümüz yettiğince belediye başkanımızın tekrar orada oturmasını sağlayacağız. Ben buna inanıyorum, inşallah da öyle olacaktır” dedi.

“Önümüzde ülkemiz ve ilimiz için büyük bir önem taşıyan bir yerel seçim var” diyen AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da, “Dolayısıyla 31 Mart seçimlerinde tek amacımız ülke genelinde başarılı bir sonuç elde etmek. Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli girişimleri ile ülkenin bekası göz önünde bulundurularak 16 Nisan referandumundan bu yana bir ittifak yapılmaktadır. İnşallah bu birliktelik bundan sonra da devam edecektir. Tabi ki seçimler hassas konulardır. Bilhassa yerel seçimler çok daha önemlidir. Çünkü yerel seçimler genellikle şahıslara ve bölgelerin konjöktürlerine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin 51 yerinde Cumhur İttifakı yapılmıştır. İlimizde de durumlar göz önüne alınarak iyi bir başarının elde edilmesi için bir ittifak yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi kendi adayını AK Parti lehine geri çekti. MHP teşkilatımıza bu tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelikle güzel işler yapacağız. Amacımız Muş'umuzu daha iyi yerlere getirmektir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Cumhur İttifakının gereğini kendi yerelimizde de uygulayacağız. Bundan sonra her yerde omuz omuza vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesile ile bir kez daha MHP teşkilatının tüm kademelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

“Genel başkanlarımızın ortak almış olduğu karar neticesinde bizler de Cumhur İttifakına dahil olduk” diyen MHP MYK Üyesi Osman Yüce de, şöyle konuştu:

“Her ne kadar kırılganlık ve alınganlık olsa da piyasada biz bunu unutmak zorundayız. Genel başkanlarımızın almış olduğu direktifler bizler için emir sayılır. Muş'ta iyi şeyler olacağını, Feyat Asya Başkanımızın tekrar başarılı olacağını, buna gerekli desteği vereceğimizi cemaat huzurunda kendim ve teşkilatım adına söz veriyoruz.”

Belediye Başkanı Feyat Asya da, MHP teşkilatının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birlik ve beraberlik ruhuyla 31 Mart seçimlerine giriyoruz. Tek gayemiz halkımıza hizmetkar olmaya kaldığımız yerden devam etmektir. Cumhur ittifakı ile elde edeceğimiz başarı neticesinde Allah'ın izniyle gönül belediyeciliğini inşa edeceğiz. Allah'a hamd olsun ki bizim birlikteliğimiz sadece Cumhur İttifakı ile değil de gönül birlikteliğimizle de olmuştur. Belediye başkanı seçildiğim günden bugüne kadar ben AK Parti İl Başkanıyla nasıl istişare yaptıysam belli periyotlarla bir araya gelmişsem, Milliyetçi Harekat Partisi İl Başkanını da bu memlekete hassasiyeti ve sevdası olan bir ağabeyim olarak görerek kendisi ile fikir alışverişinde bulunmuşumdur. Şu an aramızda bulunan geçmiş dönem İl Başkanımız Namık Ergün ağabeyimle de aynı şekilde yüreğimizde ve gönlümüzde hiçbir zaman eskimeyen bir sevdası vardır. Milliyetçi Harekat Partisinin yönetimindeki kardeşlerimiz ve ağabeylerimizin AK Parti'deki dostlarımız gibi bir gönül bağımız vardır. Dolayısıyla sahadaki yansımalar genel merkezlere yansıdı. Bu noktada hiçbir şekilde de kırılganlık ve ötekileştirmemizin olmadığını, tabi Milliyetçi Harekat Partisindeki aday arkadaşlarımızın ya da kırgın olan arkadaşlara atfen söylüyorum, Allah korusun ikimizin birde kaybı bir memleketin kaybı olacaktı. 80 günlük bir saha çalışmamızda mutlak suretle muhatap olduğumuz kitlenin yüzde yetmiş beşinin ilk sorduğu soru madem ki Milliyetçi Harekât Partisi ile ittifak var neden Muş'ta yok? Her sorulana ben şunu söyledim, inanıyorum ki ortak akıl başarılı olacaktır. Ya ben çekilirim ya da Milliyetçi Harekât Partisin adayı çekilecek diyordum. Devlet Bahçelinin bir toplantıda söylediği gibi ‘eğer ülkenin bekası riskte ise bütün belediyeler bizim olsa ne yazar' dediğinde bu ittifakın bir gün sonuçlanacağını biliyorduk. Bu seçim bürosu Cumhur İttifakının seçim ofisidir. Bir şehrin yönetim vekaletinin verildiği an o şehirde inşanın ve ihyanın bizim dünyanın perspektifleri çerçevesinde inşa etmemiz gerekiyor. O yüzden diyoruz ki memleket işi gönül işidir. Bu gönül birlikteliği sağlayan iki liderimize ve merkez karar yönetim kurullarına, il ve ilçe teşkilatlarına, bütün seçilmiş kademelerine şahsım ve mensubu olduğum AK Parti yönetimi adına şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Rabbim bizleri birbirimize karşı mahcup etmesin, daha sonra hepimizi kendisine karşı mahcup etmesin. Daha güçlü bir irade seçilerek bu memleketin hizmetkarlığına hep birlikte Rabbim bizleri muvaffak etsin. İnşallah gönül belediyeciliği ile beraber başaracağız” şeklinde konuştu.