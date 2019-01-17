Başkan Asya: “Daha çok çalışıp, daha fazla hizmet üreteceğiz”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Sunay Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, “Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde yeni hedeflerle halkımızın hizmetinde olacağız. Daha çok çalışıp daha fazla hizmet üreteceğiz” dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Sunay Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantıda 5 yıllık hizmetlerini anlatan Başkan Asya, ikinci dönemde çok daha güzel işler yapacaklarının sözümü verdi. 2014 yılında göreve geldiklerinde ihtiyaç duyulan çalışmaların plan ve programını yaparak hizmete başladıklarını ifade eden Başkan Asya, 5 yıl için belirlenen hedeflerin tamamını hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Vatandaş odaklı projeler yaparak Muş'ta bir değişim ve dönüşüme öncülük ettiklerini belirten Başkan Asya, “Vatandaşlarımıza yaşam standartlarını yükseltecek işler yapacağımızın sözünü verdik. Nerede eksiklik varsa çözüm için biz orada olacağız dedik. Şükürler olsun ki dönüp arkamıza baktığımızda icraatlarımızla söylemlerimizin arkasında olduğumuzu müşahade ettik. Altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel alandaki beklentilere projelerimizi hayata geçirerek karşılık verdik. Bunları yapmaya karar verip başlarken de sizinleydik. Hizmetinize sunduktan sonra yine sizlerleyiz. Halkımızla bağımızı hiç koparmadık. Bugün seçim sürecine girerken de karşınıza 5 yıllık emanetinize sahip çıkmış bir hizmetkarınız olarak çıkıyorum ve sizlerden önümüzdeki 5 yılı daha hizmetlerle devam ettirmek için destek istiyorum” dedi.

Bugüne kadar hiç uçuk vaatlerde bulunmadıklarını ve yeni dönem için de aynı anlayışı sürdüreceklerini aktaran Başkan Asya, “Kısıtlı bütçemizi hiçbir zaman bahane etmedik. Buna rağmen paraya takılan hiçbir projemiz olmadı. Çünkü proje belediyeciliğini uygulamaya başladık. Bütçemizin yetersiz olduğu durumlarda hazırladığımız projelerimizle destekler aldık. Belediyemize ait taşınmazları satmadığımız gibi yeni alanlar üzerine kamuya açık alternatif mekanlar oluşturduk. Niyetimiz halkımıza hizmet olunca, Rabbim bizi hep muvaffak etti. Sizlere söz veriyorum, 5 yıldır hizmetlerimizle çehresini değiştirdiğimiz Muş'umuzu çok daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.