Başkan Asya, esnaf ziyaretleriyle gönüllere dokunuyor

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi AK Parti tarafından aday gösterilmesinin ardından yereldeki çalışmalarına başladı. Başkan Asya, esnaf ziyaretleri ile seçim kampanyasına start verdi.

Bir yandan Muş Belediyesi tarafından yapımı devam eden projeleri takip eden Belediye Başkanı Feyat Asya, diğer yandan yerel seçim çalışmaları kapsamında temaslarını sürdürüyor. Başkan Asya, sabahın erken saatlerinde esnaf ve vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelere giderek onlarla hasbıhal etti. Gittiği her ortamda yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Asya, esnaf ve vatandaşlara görev süresi içinde yapılan hizmetleri anlatarak, gelecek dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalardan bahsetti.

Sohbet ettiği vatandaşlara seçimden seçime değil, her zaman sahada olduklarını söyleyen Başkan Asya, “Sizlerle bağımızı hiç koparmadık. Bugün bu sayede sizlerin karşısına başımız dik alnımız ak bir şekilde çıkıyoruz. 2014 yılında şahsıma layık gördüğünüz görevi hakkıyla yerine getirmek için mücadele ettim. Bugün itibari ile dönüp arkamıza baktığımızda yaptıklarımızla şehrimizde bir değişim yaşattığımızı hep birlikte müşahade edebiliyoruz. Yine aynı hizmet aşkıyla sizlerden gelecek dönem için destek istiyorum. 5 yıl önce seçildiğimiz zaman vaat ettiklerimizin tamamını bir bir hayata geçirdik. Süreç içersinde önümüze çıkan ve yapılması gereken hiçbir projeden kaçmadan hareket ettik. Siyasi hayatımıza engel dahi olsa alt yapı projesini yapacağız dedik, başladık. Allah'ın izniyle sıfır sorun ile bu projemizi tamamlayacağız. Şehircilik anlamında ihtiyaç duyulan projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek için yeniden Muş halkının karşısındayız ve teveccühlerini bekliyoruz. Dün olduğu gibi yarın da sizler değerli hemşehrilerimizin görüş ve önerilerine kulak vererek, istişare ederek yeni projelerle hedeflerimizi belirleyeceğiz. Çocuklarımız ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz modern bir şehirde yaşamayı fazlasıyla hak ediyor. En büyük hedefimiz bu şehrin insanlarına layık olmaktır. İnşallah bunda da muvaffak oluruz” dedi.