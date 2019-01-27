Başkan Asya: “Gücümüzü ve enerjimizi muş için kullanmaya devam edeceğiz”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 27 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Grup Toplantısında adaylığı açıklanan Başkan Asya, yaklaşık 2 aydır dur durak bilmeden toplumun her kesimine ulaşarak destek istiyor. Belli bir program dahilinde kamu kurum kuruluşlardan sivil toplum kuruluşlarına, iş yeri ve evlere ziyaretler gerçekleştiren Başkan Asya, bir yandan 5 yıllık görev süresi içindeki hizmetleri anlatırken diğer yandan yeni dönem için hedeflerini paylaşarak destek istemeye devam ediyor. Gittiği yerlerde vatandaşların yoğun ilgi ve alakası ile karşılaşan Başkan Asya, “Allah'a şükürler olsun ki 5 yıl boyunca vatandaşlarımızla muhabbetimiz hiç kesilmedi. Seçimden seçime halka uğrayanlardan olmadık. Vatandaşlarımızın mutlu günlerinde de acı günlerinde de yanlarında olduk. İnşallah bundan sonra da aynı diyalogumuzu sürdüreceğiz” dedi.

Hizmetlerle dolu bir dönem geçirdiklerini ifade eden Başkan Asya, “2014 yılından günümüze her anımızı vatandaşlarımıza faydalı olacak şekilde planladık ve geçirdik. Şehrin ihtiyaçlarını tespit ederken, vatandaşların beklentilerini de göz önünde bulundurarak stratejimizi belirledik. Mevsim şartlarını, mali durumumuzu ve teknik altyapımızı hep gözeterek hedeflerimize ulaşmaya çalıştık. Rabbime sonsuz hamdolsun ki bugün 5 yıllık çalışma karnemizi yüzümüzün akıyla halkımızla paylaşabiliyoruz. Söz verdiklerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yine halkımızla yaşıyoruz. Hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğimiz sözler vermedik. Yine desteğini beklediğimiz vatandaşlarımızla bir araya gelirken aynı yolu izliyoruz. Bizler size hizmetkar olmak için destek istiyoruz. Makam ve mevkii hiçbir zaman bizi ötekileştirmedi ve ötekileştirmeyecek. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak, şehrimizin çehresini değiştirecek projelerle önümüzdeki 5 yılda da hizmet etmek en büyük gayemizdir. Gücümüzü ve enerjimizi Muş için kullanmaya devam edeceğiz. İnşallah bunda da muvaffak oluruz. Rabbim çıkmış olduğumuz yolda bizi önce kendisine sonra da bizlere güvenen halkımıza karşı mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.