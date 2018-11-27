Başkan Asya, hizmet yolunda yeniden aday gösterildi

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Muş Belediye Başkan adayı, mevcut Başkan Feyat Asya oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki haftalık grup toplantısında AK Parti'nin Muş Belediye Başkan adayının, mevcut Belediye Başkanı Feyat Asya olduğunu açıkladı. AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Kadın Kolları Başkanı Elif Gezen ve Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirze tanıtımda yer alırken, Muş'tan Ankara'ya gelen partililer, vatandaşlar ve aile bireyleri de Başkan Asya'yı yalnız bırakmadı.

Grup toplantısının ardından meclis bahçesinde buluşan Muş heyeti, birbirlerine sarılarak sevinçlerini paylaştı.

Görev süresi boyunca Muş'ta birçok yatırım yaparak marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerleyerek Muş'un çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Asya, "Şehrimiz için her zaman aşkla, heyecanla ve gururla çalıştık. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile yeniden aday gösterildim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın desteği ile şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Asya, ak belediyecilik hizmetlerini önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceklerini aktararak, şunları kaydetti:

“Muş'umuz için her zaman görevimizin başında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kutlu göreve bizi tekrar layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim çıktığımız yolda bizleri utandırmasın.”