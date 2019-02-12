Başkan Asya, kadınlara 5 yıllık hizmetlerini anlattı

Her gün farklı bir bölgede vatandaşlarla buluşan Başkan Asya, hayata geçirilen hizmetleri anlatarak talep ve önerilerini dinliyor.

Son olarak aile destek merkezini ziyaret eden Başkan Asya, eşi Suna Asya ile birlikte buradaki kurslara katılan kadınlarla bir araya geldi. Kadınlara 5 yılda yapılan belediye hizmetlerini anlatan Başkan Asya, fikirlerini dinledi. Canlı hayvan pazarı, yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, tıbbi atık sterilizasyon merkezi, sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi gibi önemli olan tesisleri kısa vadede yaparak hizmete açtıklarını belirten Başkan Asya, şehirlerarası otobüs terminalini de tamamlayarak Muş'a modern bir tesis kazandırdıklarını kaydetti.

Muş'un en önemli sorununa el attıklarını ve bu konuda en fazla mağdur olanların başında kadınların geldiğini belirten Başkan Asya, “En fazla mustarip olduğunuz konulardan biri altyapıydı. Yaklaşık üç yıllık uğraşımızın sonunda bu projemizi hayata geçirmeyi başardık. Tabi bu işe başlamadan önce de projenin ne kadar zor olduğunu biliyorduk. Bu konuda da halkımızın bilgilendirmeye çalıştık. Geldiğimiz nokta itibari ile ana güzergahlarımızdaki çalışmalarda ciddi ilerleme kat edildi. Haliyle cadde ve sokaklarımız tahrip oldu. Aynı şekilde her taraf toz duman, adeta şantiye alanına döndü. İster istemez su kesintileri yaşadık. Ancak bunların sonunda bir toparlama sürecine girdik ve başarılı olduk. Bu süreçte en fazla bayan kardeşlerimin etkilendiğini tahmin edebiliyorum. Su kesintileri ile toz duman ile iş yükünüz artmış olabilir. Ama emin olun bu çalışmalar tamamlandığında bizlere çok dua edeceksiniz. Allah'ın izniyle şu an sıkıntısına katlandığımız bu projemizin tamamlanması ile faydasını göreceğiz. Bir şeyi yapmak için yıkmamız gerekiyor. Onun için sizlerin desteğine ihtiyacımız vardı. Sabır ve tahammüllerinizle bu işi başarılı bir şekilde yaptık. Bu yıl en önemli güzergahlarımızı tamamladık” dedi.

Cadde ve sokaklardan toplanan çöplerin artık açık alanda depolanmadığını kaydeden Başkan Asya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bugüne kadar şehir merkezinde toplanan atıklar Muş-Bitlis yolu üzerinde belediyemize tahsis edilen açık alanda depolanıyordu. Bu uygulamanın yanlış olduğunu söyleyerek çalışmamızı başlattık. Korkut'un Kümbet köyünde katı atık bertaraf tesisini kurmak için 560 dönümlük bir arsa bize tahsis edildi. Tesisimizi kurana kadar buralarda toplanan atıkların Bitlis Katı Atık Tesisine nakledilmesi için aktarma istasyonu kurduk. Daha sonra toplanan atıkları naklettik. Mevcut atık alanını da ıslah ederek yeşil alan olarak hizmete sunacağız.”

Mezarlıkların bakım ve onarımlarını da ihmal etmediklerini söyleyen Başkan Asya, “Görev süremiz içerisinde ilimizdeki tüm mezarlıkların belirli aralıklarla bakım ve onarımını yaptık. Muratpaşa Mahallesi'ndeki Şeyh Haşim Mezarlığında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Mezarlık alanının çevresine tamamen ihata duvarı örüldü. Grup köylere giden yolun kenarına da taş duvar örerek toprak kaymasının önüne geçtik. Bu bölgenin tamamını yeşillendirmek için çalışma yapıyoruz. Aynı şekilde Şehir Mezarlığı bölgesinde başlattığımız çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Halkımızın hayır duasını almak bizler için en büyük mükafattır” ifadelerini kullandı.

Toplu taşıma alanında yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, “Göreve gelir gelmez herkesin olumsuz etkilendiği şehir içi toplu taşıma sistemine el attık. Uzun uğraşlar sonucu ilimizde faaliyet gösteren toplu taşıma sahiplerini bir araya getirerek havuz ve kartlı sistem uygulamasını başlattık. Bunun yanında yeni güzergahlar belirleyerek halkımızın her noktaya ulaşmasını kolaylaştırdık. Muratpaşa Mahallemizin en ücra noktası olan Kantere Caddesi'ne kadar araçların gitmesini sağladık. Allah'a şükürler olsun ki bu konuda iyi bir mesafe kat ettik. İnşallah çok daha iyi bir seviyeye getirerek sizlerin hizmetine sunacağız” dedi.

Yeşil alan konusunda önemli hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Asya, 43 bin metrekare olan yeşil alan kapasitesini 400 bin metrekarenin üzerine çıkarmayı başardıklarını, yeni projelerle bu daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Başkan Asya, bilgi evlerine de değinerek, “2 yıldır hizmet veren bilgi evlerimizin ne kadar kullanışlı ve faydalı olduğunu eminim fark etmişsinizdir. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve sizlerin burada ihtiyacına cevap verebiliyorsak ne mutlu bize. Aynı şekilde Kadın Kültür ve Eğitim Merkezimizi de bu yıl hizmete açtık. Bu tesislerimizi eviniz gibi kullanabilirsiniz. Bizler de sizin taleplerinize yönelik programlar yapalım. Her mahalleye yapmayı planladığımız bu tesislerin amacına uygun bir şekilde faaliyet göstermesini umut ediyorum. Bu vesile ile toplantımıza icabet ederek bizleri dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda seçim sürecine girdiklerini anımsatan Başkan Asya, yeni dönemde Muş'un ve Muş halkının beklentilerini tamamen karşılayacak projeler hayta geçireceklerini söyledi.

Başkan Asya, yaptığı sunumun ardından kadınların sorularını yanıtladı.