Başkan Asya, kurum ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti'nin Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya, kamu kurum ve kuruluş ziyaretlerini sürdürüyor. Haftanın ilk mesai gününde ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Feyat Asya'nın tükenmek bilmeyen enerjisi ile ilk ziyaret noktası DAKA Muş İl Koordinatörlüğü, KOSGEB, SGK ve TKDK oldu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, SGK, TKDK kurum amirleri ve çalışanlarının yanı sıra KOSGEB Muş İl Müdürü Kenan Mergen ve DAKA İl Koordinatörlüğü yetkili ve çalışanları ile bir araya geldiği ziyaretinde, yeni dönem çalışmalarına değinerek, proje ve hizmet alanında hedeflerini aktardı. SGK, TKDK, KOSGEB ve DAKA yetkililerine yönelik yaptığı ziyarette kendisine gösterilen teveccühten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya, "Tüm vatandaşlarımıza hayırlı mesailer, sağlık ve afiyet dolu güzel günler diliyorum. Haftanın ilk gününe bizlerde ara vermeden programlar dahilinde gitmeyi amaçladığımız kurum kuruluş ziyaretlerimize başladık. KOSGEB İl Müdürlüğü, DAKA İl Koordinatörlüğü SGK ve TKDK'yı ziyaret ederek buralarda çalışan hemşehrilerimizle hasbıhal edip, kolaylıklar diledik. 31 Mart yerel seçimlerde Muş'ta yeni bir dönem ve hizmet bakımından daha faydalı çalışmalar içinde olmak için ziyaret yerlerimizdeki değerli hemşehri ve vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini alıyoruz. Onları dinliyoruz. Yapılan ve yapılması amaçlanan çalışmaları konu ederek değerli hemşehrilerimizin bizlere ne gibi düşüncelerle katkı sunacağını da ayrıca bu ziyaretlerimizle amaçlıyoruz. Kadim şehrimizin güzel insanları; hizmetin, ilgi ve alakanın en güzelini hak ediyor. Görev süremiz boyunca verdiğimiz sözlerimiz, yapmak istediklerimiz, bugüne kadar yapılması mutlak surette gerekli olan kritik hizmetlerle bugün bu noktaya geldik. Gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz her yerde bize Muş Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar dolayısıyla güven arz eden, devamlılığını dileyen hemşehrilerimizin beklenti ve heyecanı bize ayrı bir şevk katmaktadır. 5 yıl önce seçildiğimiz zaman vaat ettiklerimizin tamamını bir bir hayata geçirdik. Süreç içerisinde önümüze çıkan ve yapılması gereken hiçbir projeden kaçmadan hareket ettik. Siyasi hayatımıza engel dahi olsa altyapı projesini yapacağız dedik, başladık, Allah'ın izniyle sıfır sorun ile bu projemizi tamamlayacağız. Şehircilik anlamında ihtiyaç duyulan projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek için yeniden Muş halkının karşısındayız ve teveccühlerini bekliyoruz. Dün olduğu gibi yarın da değerli hemşehrilerimizin görüş ve önerilerine kulak vererek, istişare ederek yeni projelerle hedeflerimizi belirleyeceğiz. Çocuklarımız ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz modern bir şehirde yaşamayı fazlasıyla hak ediyor. En büyük hedefimiz bu şehrin insanlarına layık olmaktır" diye konuştu.