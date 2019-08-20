Başkan Asya, Malazgirt'i anlattı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Kurdî kanalının sabah haberlerine canlı yayın konuğu olarak katılarak, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamalarını değerlendirerek, Muş'a gelecek olan misafirler için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

TRT Muş Muhabiri Şahin Şahin'in konuğu olarak TRT Kurdi canlı yayına bağlanan Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 26 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile düzenlenecek olan etkinliklere herkesi davet eden Başkan Asya, geçen yıllar uyguladıkları ‘Evimiz Evinizdir' kampanyası ile misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Başkan Asya, “1071 Malazgirt Zaferi bilindiği üzere tarihimizde çok ciddi bir önemi vardır. Malazgirt Zaferi olmasaydı İstanbul'un Fethi ve Çanakkale Zaferi olmazdı. Bu nedenle bundan 948 yıl önce inançla Sultan Alparslan ve ordusunun Malazgirt Zaferi hepimiz için önemlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi ‘Çanakkale bizim için ne ise Malazgirt'te o dur' söylemi bizleri gerçekten heyecanlandırmıştır. Bilindiği gibi geçen yıl yapılan kutlamalara Cumhurbaşkanımız, siyasi parti büyüklerimiz, bakanlarımız, komutanlarımız ve yaklaşık yüz bin vatandaşımız katıldı. 81 ilden katılımcı vardı ve yine aynı şekilde bu coşkulu katılımı bekliyoruz” dedi.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünün görkemli kutlanması için daha önce talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muş'a geleceğini belirten Başkan Asya, “Muş halkı olarak Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Çanakkale Zaferi gibi her yıl kutlanacak olan Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 anma programının en güzel şekilde icra edileceğini ifade eden Başkan Asya, “26 Ağustos'ta ilimize 81 il ve yurt dışından halkımızın katılımını bekliyoruz. Bu nedenle geçen yıl başlatmış olduğumuz ‘Evimiz Evinizdir' sloganıyla misafirlerimizi ağırlayacağız. Bu nedenle Muş Valiliğimiz, belediyemiz ile tüm kamu kurumlarımızla gerekli tedbirlerimizi ve hazırlıklarımızı gördük. Ulaşım noktasında gerekli çalışmalarımız tamamlandı ve gerekli araçlarımız ayarlandı” şeklinde konuştu.