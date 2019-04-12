Başkan Asya mazbatasını aldı

MUŞ (İHA) – AK Parti'den tekrar Muş Belediye Başkanı seçilen Feyat Asya mazbatasını aldı.

Kalabalık bir grupla Muş Adalet Sarayına gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, mazbatasını Muş Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Alper Yıldırımer'den aldı. Daha sonra adliye binası önünde tebrikleri kabul eden Başkan Feyat Asya, halkın iradesinin sorunsuz bir şekilde sandığa yansıdığını söyledi. Başkan Asya, "31 Mart seçimleri, halkın iradesinin sıkıntısız bir şekilde sandığa yansımasının sonucu olarak bir kez daha bu halka hizmetkarlık noktasında belediye başkanı seçildim. Diğer adayların itirazları hem İlçe Seçim Kurulunda, hem İl Seçim Kurulunda hem de Yüksek Seçim Kurulunda reddedildikten sonra bugün gönül dostlarımızla birlikte mazbatamızı aldık. Bu mazbata bize bir kez daha bir yük yüklemiş bulunmaktadır. Bu halkın hizmetkarlığı noktasında hiçbir şekilde bir zafiyet yaşamayacağız, bize oy veren-vermeyen diye ayrım yapmaksızın bu şehirde bıraktığımız noktada projelerimizin ve hizmetlerimizin acil olarak devam etmesi için bugün itibariyle bismillah diyoruz" dedi.

Yapılan itirazları değerlendiren Başkan Asya, "Mutlak suretle hiç kimse mağlubiyeti kabul etmez. Arkadaşların itirazına da saygı duyarız. Biz seçim günü saat 18.45 itibariyle bütün sandık müşahitlerimizden aldığımız tutanakları birleştirdikten sonra seçimi kazandığımızı halkımızla paylaştık. Tabii ki itiraz da bir haktır ve biz bu hakkı saygıyla karşıladık. Yapılan itirazlar reddedildi ve görev bize tevdi edildi" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, buradaki açıklamalarının ardından vatandaşların tebriklerini kabul etmeye devam etti. Daha sonra Başkan Asya, beraberindeki kalabalıkla birlikte Muş Belediyesi tarihi hizmet binası önüne geçti. Kurban kesiminin ardından Başkan Asya, vatandaşlara teşekkür etti.