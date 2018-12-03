Başkan Asya, mesaiye birimleri ziyaret ederek başladı

Sabahın erken saatlerinde ulaşım, temizlik ve itfaiye müdürlüklerini ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, personellerle bir araya geldi. Başkan Asya'ya ziyaretlerde belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ve Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır da eşlik etti. Personellerle bir süre sohbet eden Başkan Asya, son yıllarda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 4,5 yılı aşkın bir süredir beraber çalıştıklarını vurgulayan Başkan Asya, bu süre zarfında bir aile aidiyeti ile hareket ederek vatandaşlara ve Muş'a birlikte hizmet ettiklerini kaydetti.

Acısıyla tatlısıyla bir dönemin sonuna geldiklerini belirten Başkan Asya, son yıllarda gün yüzüne çıkan ve vatandaşların istifade ettiği büyük hizmetlerde herkesin emeği olduğunu söyleyerek, tüm personellere teşekkür etti. Hizmetlerin devamını getirmek üzere yeni bir sürece girdiklerini ifade eden Başkan Asya, “Uzun bir süredir sizlerle birlikte aziz Muş halkına hizmet ediyoruz. Bu süreçte türlü zorluklarla karşılaştık. Bunlara birlikte göğüs gerdik. Sonuç olarak el attığımız hemen hemen bütün çalışmalarımızı tamamlamanın sevincini yaşadık. Vaat ettiklerimizi sizlerle birlikte başardık. Rabbim daha iyi hizmetleri gerçekleştirme imkanı versin” dedi.

Yerel seçimler için yeni bir sürece girildiğini anımsatan Başkan Asya, “Malumunuz 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimler yapılacak. Ben de Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Merkezimizin takdiriyle tekrar aday gösterildim. Yeniden bir yola çıktık. İlk ziyaretimizi çalışma arkadaşlarımıza gerçekleştirdik. Bizler bir aile aidiyeti ile bugüne kadar çalıştık. Bundan sonra da aynı hukuk ile devam edeceğiz. Bizler ilimize ve halkımıza hizmet ederken sizlerin de hakkını hukukunu korumaya özen gösterdik. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi işler çıkaracağız. Tabi sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Elbirliği ve gönül birliği yaparak çıkmış olduğumuz yolda muvaffak olmak en büyük temennimiz” şeklinde konuştu.