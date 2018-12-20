Başkan Asya, Muş TSO meclis üyelerine hizmetlerini anlattı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının aralık ayı meclis toplantısına katıldı. MUŞ TSO Başkanı Erdal Koç, Meclis Başkanı Talip Devrim ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Başkan Asya, belediyenin genel hizmetleri hakkında bir konuşma yaptı. Göreve geldiği günden beri dilinden düşürmediği bir sloganın olduğunu hatırlatan Başkan Asya, "Sadece sloganda da değil eyleme ve fiiliyata da geçirdiğimiz bu söylemimizde ortak akıl birlikte yönetimle ideal bir şehrin inşası üzerine kurguladığımız çalışmalarımızın en nihayetinde bir dönemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha önce olması gereken bir istişare toplantısının bugüne denk gelmesinin seçim süreci ile alakalı olmadığını bilmenizi isterim. Belediye başkanı olarak bugüne kadar her platformlarda hesap verme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu minval üzerine bugün meclis toplantınıza katılmayı talep ettik. Talebimizi kabul ettiğiniz için ve toplantımıza iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Tekrar aday gösterilmesinin temelinde Muş halkının olduğunu kaydeden Başkan Asya, “Hayırlı olsun dileklerine gelen hemşehrilerimize de özellikle randevu isteyen kurum, STK ve meslek odalarımıza da dedik ki biz sizin ayağınıza geliyoruz. Çünkü biz yeni aday değiliz. Bir dönem belediye başkanlığı yapmış olmanın sorumluluğu var. Bu ziyaretimizi de bu anlamda değerlendirmenizi ve sizlerden dua ve hayır dileklerinizi almaya geldik. Bu yola ilk çıktığım zaman eksikleri kendim tek tek inceledim, ona göre yola çıkıp vaatlerimizi halka sunmaya başladık. Bunları şimdi hatırladığımız zaman bu şehre vaat ettiklerimiz çok önemli şeyler vardı. Şehrin altyapısı, doğalgaz, dere ıslahları, hayvan pazarı, sebze hali, sokak hayvanları barınağı, tıbbı atık sterilizasyon merkezi ve katı atık bertaraf tesisi gibi ihtiyaçları vardı. Biz bunlardan hiç korkmadan çalışmalarımıza başladık ve devam ediyoruz. Biz geldiğimizde belediyenin bütçesi 36 milyondu. 2018 yılında bunu 227 milyona çıkarmayı başardık” ifadelerini kullandı.

Proje belediyeciliği ile çok güzel hizmetler yaptıklarını ifade eden Başkan Asya, “Finans konusunda hiç sıkıntı çekmedik. Belediyenin menkullerini de satmadık, borçlandırmadık. Tam tersine belediyeye gayrı menkul kazandırmak için çok çaba sarf ettik. Eski subay lojmanlarının yerini otopark olarak, astsubay gazinosunun yerine kadın kültür ve eğitim merkezi olarak, Muş'un tarihi dokusu olan eski hükümet konağını restore ederek belediyeye kazandırdık. Eski cezaevi olarak kullanılan, bir süre de sebze hali olarak kullanılan alanı park ve bilgi evi yaparak, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği mıntıkasında olan 56 bin metrekarelik alanı ve Karni Deresi kenarındaki 90 bin metrekarelik alanları sosyal alana getirmek için mücadele ettik. Allah'a şükürler olsun ki bunda da muvaffak olduk” şeklinde konuştu.

Başkan Asya, doğalgazın kente getirilmesine öncülük ettiklerini de belirterek, şöyle devam etti:

“Bu çalışmamızla Muş'un hava kalitesinde ciddi bir artış yaşanmasına vesile olduk. İçme suyu şebeke hatlarının değişimi elzemdi. Bunu değiştirerek sağlıklı içme suyunu vatandaşlara kavuşturduk. Kanalizasyon borularını da daha büyük hale getirerek vatandaşlar rahata erdi. Cumhuriyet Caddesi dışında altyapının meşakkatli sıkıntıları bitmiş durumdadır. Şehirler arası otobüs terminalini en makul şekilde nasılsa öyle bir proje yaptık, inşallah sizlerle birlikte en kısa zamanda açılışını yapacağız. Sloganımızdan yola çıkarak bir anket yaptırdık, ‘Siz belediye başkanı olsanız ne yapardınız?' diye bir soru yönelttik. Yapılan ankete baktığımız zaman yüzde 85'i ‘altyapı' dedi. Bizde buna duyarsız kalmayarak projemizi başlattık. Muş'umuzun bir kent meydanına ihtiyacı vardı, onu da eski devlet hastanesinin yerini alarak 28 bin metrekareyi bulan kent meydanının da projesini ve ihalesini yapmış bulunmaktayız. Sosyal, kültürel ve en önemlisi gönül belediyeciliği yapmayı hedefledik. Bunu da ilk olarak bilgi evlerini yaparak başladık. Sosyal ve gönül belediyeciliği dediğimizde hamdolsun ki bizler insanlarımızın izzetini onurunu kendi şerefimiz ve onurumuz üzerine tutuk. Gönüllere hitap etmemiz bize yeterlidir dedik. İnşallah bu anlayışla çok daha güzel hizmetleri yapma fırsatımız olacaktır.”

Başkan Asya, sunumunun ardından meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.