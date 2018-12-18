Başkan Asya, öğretmenlerle bir araya geldi

Muş'a önemli yatırımların yapılmasına öncülük eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, hayata geçirilen hizmetleri anlatmak, eğitimcilerin önerilerini dinlemek için okul ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Başkan Asya, öğretmenlerle hasbıhal edip, belediye yatırımları ile ilgili kendilerini bilgilendirdi. Okul Müdiresi Arzu Uslu tarafından karşılanan Başkan Asya, okulun genel durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra öğretmenler odasına geçti. Burada öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Asya, görev süresi içerisinde yapılan hizmetleri kendilerine anlatarak talep ve önerilerini dinledi. Muş Belediyesi olarak vatandaşların memnuniyetlerini sağlamak üzere planlamalar yaptıklarını kaydeden Başkan Asya, 4,5 yıl içinde önemli hizmetleri hayata geçirmeyi başardıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci'nin de bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Asya, "Öncelikle bende bu mahallenin çocuğu olduğumu belirtmek isterim. Bu mahallenin çocuğu olmam hasebiyle eski ismiyle Devrim İlkokulu, yeni ismi ile Mehmet Akif Ersoy olan biraz ötekileşmiş bir okuldu. Köy okulu statüsünde gibi görünen bir okul gibiyken son üç yılda özellikle müdüre hanımın buraya gelmesiyle, sizlerin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün üzerine eğilmesi ile birlikte mahalle çocuklarımızda büyük değişim yaşandı. Bu mahallenin bir ferdi olarak bu konuda sizlere çok teşekkür ederim. Biz de göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız faaliyetleri genelde ortak akılla ve istişare ile yürüttük. Bizde her gün en az bir iki okul olmak üzere sizlerin görüşlerini alma noktasında ziyaretlerde bulunduk. Ve sizlerin eleştiri ve önerilerinin de çok daha objektif olduğunu gördüm. Sizler eğitimli olma nedeniyle çok daha tarafsızca bizim elimizi de dilimizi de güçlendirdiniz. Biz göreve başladığımız günden bu yana çok meşakkatli işlerle uğraştık. Altyapı, üstyapı ve doğalgaz gibi işlerle uğraştık. Bunları yaparken vatandaşlarımızın hayatına dokunsak bile memleketimizin daha güzel hale gelmesini hedefledik. Yeşil alanımızı 46 bin metrekarelik alandan 400 bin metrekareye çıkardık. Dere ıslahlarımızla ve mahalle parklarımızla yaptık bunları. En önemlisi sizlerle bağlantı kurmamızı sağlayan bilgi evlerimizdir. Bazen akşamları denk geldiğimde ders çalışan öğrencilerimizin bilgisayar laboratuvarını kullandıklarını gördük. Bu manzara bana büyük mutluluk veriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ne olur bilmem ama hedefimiz daha çok sosyal belediyecilik, eğitime yönelik, sanat ve kültürün icra edildiği, gönüllerin kazanıldığı bir belediyecilik olacaktır. Şehrin hayvan pazarı, sebze-meyve hali, tıbbı atık sterilizasyon tesisi, sokak hayvanları barınağı gibi tesisleri yoktu. Bu tür önemli ihtiyaçları kısa sürede yaparak hizmete sunduk. Bundan sonraki çalışmalarımız daha çok sanatsal, kültürel ve eğitime yönelik faaliyetlerdir. Bu süreçte yine bir kardeşiniz olarak mutlak suretle daha birlikte yapacağımız çok işler olduğuna inanıyorum. Özellikle Muratpaşa Mahallemizde çok işimiz var. Sizlerle de çok işlerimiz var, çünkü sizler bu mahallenin çocuklarının yüzlerini değiştirdiniz. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız. Siz buranın rengini değiştirmişseniz bizde elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Sizlerle bu şehri olması gereken yere getireceğiz inşallah. Bir kez daha sizlere teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.

Başkan Asya, sunumunun ardından öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Toplantı sonrası öğrencilerin yoğun sevgi gösterisi ile karşılaşan Başkan Asya, hepsi ile tek tek ilgilendi.