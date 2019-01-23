Başkan Asya, öğretmenlerle bir araya geldi

Okul Müdürü Yusuf Gök tarafından karşılanan Başkan Asya, okulun genel durumu hakkında bilgi aldıktan sonra öğretmenler odasına geçti. Burada öğretmenlerle selamlaşan Başkan Asya, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sık sık eğitim camiası ile görüşmeye özen gösterdiklerini kaydederek, öğretmen ve idarecilerin fikir ve önerilerinin kendilerine yol gösterdiğine vurgu yaptı. İstişare geleneğini yaygınlaştırmanın çok faydasını gördüklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Asya, bu kapsamda toplumun her kesimi ile belirli periyotlarda bir araya geldiklerini söyledi. Belediyenin çalışmaları ile ilgili öğretmenleri bilgilendiren Başkan Feyat Asya, "Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla proje belediyeciliğini ilimizde uygulamayı başardık. Göreve başlar başlamaz oluşturduğumuz acil eylem planımız doğrultusunda birçok eksikliği kısa bir sürede ortadan kaldırdık. Bununla beraber hazırladığımız stratejik planımıza göre kısa, orta ve uzun vadede projeler hazırlayarak ilimizin yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesine öncülük ettik. Kısa ve orta vadede planladığımız projelerimizi Allah'a şükür tamamlayarak hizmete sunduk. Altyapı ve cazibeli içme suyu temini gibi uzun vadede planladığımız projelerimizi de başlattık. Şu anda bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Taahhütlerimizin ötesinde hedefler belirleyerek bunları hayata geçirdik. İnşallah yeni dönemde de daha çok eğitim, sosyal ve kültürel alanda çalışmalarımız olacak" dedi.

Yol, kaldırım, çevre temizliği, alt ve üstyapı gibi belediyelerin asli görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Asya, bunlarla beraber sosyal belediyeciliğin de gereğini yaptıklarını vurguladı. Çocukların, gençlerin ve kadınların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak için bilgi evleri projesini başlattıklarını ifade eden Asya, bu kapsamda 2 bilgi evini hizmete sunduklarını ve 2 bilgi evinin de önümüzdeki günlerde açılışını yapacaklarını kaydetti.

Kadın vatandaşların sosyal hayatta yer almasına katkı sunmak üzere projelendirdikleri Kadın Kültür ve Eğitim Merkezini hayırsever bir iş adamının katkılarıyla yaptıklarını ve hizmete açtıklarını hatırlatan Asya, genel olarak hayata geçirilen projeleri özetleyerek, yaptığı konuşmanın ardından öğretmenlerin sorularını yanıtlayarak talep ve önerilerini dinledi.