Başkan Asya, partililerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar aday gösterilen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ankara'daki temaslarının ardından İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile birlikte kente döndü. Başkan Asya ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisinin ısrarla karşılama istemediğini ifade eden Başkan Feyat Asya, halkı ayağına çağırmak yerine kendisinin halkın ayağına gitmeyi istediğini belirtti.

Seçim sürecine girildiğini hatırlatan Başkan Asya, "Değerli partili arkadaşlarım, ısrarla bugün karşılama olmamasını istedim. Ben bu memleketin hizmetkârıyım, dün olduğu gibi bugün de halkımızın ayağına gitmek için karşılama istemedik. Bir sürece girdik. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün saha çalışmalarını, temayül sonuçlarını ve anket çalışmalarını yan yana getirmek suretiyle bizimle bir dönem daha devam etme kararı verdi. 13 tane arkadaşımızla birlikte bir yarışa çıktık. Kişilikleriyle, duruşuyla adeta kemalde ve edepte birbirimizle yarıştık. Arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum" dedi.

“Biz gücümüzü Recep Tayyip Erdoğan'dan ve onun belediyecilik anlayışından alıyoruz”

"Başlattığımız değişim dönüşüm projelerini devam ettireceğiz, eksikleri bir bir gidermeliyiz" diyen Başkan Asya, "Şu anda hepimiz sahaya indiğimizde çok gerekçeli sözlerimiz vardır. Bu şehirde altyapı ve üstyapı sözü verdik, dere ıslahı, tıbbi atık, sosyal ve kültürel alaları arttıracağız, kadına, gençlere ve çocuklara dokunacağız dedik. Verdiğimiz sözlerin hiçbiri yerde kalmadı. Yapılan hizmetlerle bu noktaya geldik. Sahaya indiğimizde mensubiyeti ne olursa olsun bütün siyasi partilere taahhütte bulunduk. Biz gücümüzü Recep Tayyip Erdoğan'dan ve onun belediyecilik anlayışından alıyoruz. Biz 1994'te başlayan belediyecilik anlayışıyla, 2004'teki kalkınma, 2009'da marka şehirler, 2014'de önce millet önce hizmet, şimdi de gönül belediyeciliği diyerek yola çıktık. Sosyal belediyeciliği güçlendireceğiz" deiye konuştu

“Girmedik ev, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız”

Vatandaşın huzuruna yalın kimlikle çıktığını vurgulayan Asya, "Karşınıza Feyat Asya olarak çıktım ve ben bu şehirdeki bütün aşiretlerin mensubuyum. Bu memleketin hizmetkârıyım. İnancımızın gereğiyle, yaşam biçimimizi belirliyoruz. Huzurunuzda taahhüt ediyorum ve birlikte güçlü olacağız diyorum. Bu şehrin makûs talihini hep birlikte yeneceğiz. Bizi ön plana çıkaran projelerimiz ve çalışmalarımız oldu. Geldiğimiz noktada herkes kabullendi. Bundan sonraki görevimiz, birlikte, beraberlik ruhumuzu daha fazla pekiştirmek suretiyle hareket edeceğiz. Girmedik ev, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Önümüzde uzun bir süreç ve herkesi ziyaret edeceğiz. Çünkü hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür. Yaptığımız çalışmaları anlatacağız ve yeni projelerimizi anlatacağız. Hep birlikte materyallerimizi hazırlayacağız ve her birimize büyük görevler düşüyor. Hedefimiz inşallah daha iyi olacağız. Artık biz Bitlis ve Bingöl'le değil Malatya ve Elazığ'la yarışacağız. Ortak akılla nasıl bir şehir inşa ettiysek aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, “Belediyemizin yaptığı çalışmalarda bazen zorluklar yaşandı. Altyapı ve üstyapı projeleri, su, kanalizasyon, doğalgaz çalışmaları, Muş'umuzda yıllar önce yapılması gereken çalışmalardı ama bugüne kadar yapılmadı. İnsanlarımız, yerelde yaşayanlar zaman zaman serzenişte bulundular. Tabii ki yapılan çalışmalar meşakkatliydi ve bazı sıkıntıları beraberinde doğurdu. Halkımız başımızın tacıdır. Biz bu eleştirilerin hepsine katılıyoruz ve hiçbir kimseyle asla husumetimiz yoktur. Çünkü biz yerelde siyaset yapıyoruz ve siyasette eleştirilere açık olmalıyız" ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye 13 aday adayının müracaat ettiğini ve hepsinin birbirinden değerli olduğunu ifade eden Başkan Rahmetullah Yaktı, "Partimize birbirinden değerli 13 arkadaşımız aday adaylığı için müracaat etmişti. 13 aday adayından bir arkadaşımıza görev verilecekti ve Cumhurbaşkanımız tarafından Feyat başkanımıza bu görev tevdi edildi. Allah utandırmasın, Allah önümüzü açık etsin, birbirimize karşı mahcup etmesin. Bizler çok çalışacağız, 3 dönemdir AK Parti'yle yönetilen belediyeyi Allah'ın izniyle birlikte çalışarak tekrar kazanacağız. Bugünden itibaren 4 aylık bir zamanımız var ve bunu iyi değerlendirmeliyiz. İnşallah 31 Mart akşamında burada tekrar başarımızı ilan edeceğiz. Aday adayların ricam şu, inanın ne benim ne milletvekilimin ne de başka yönetici arkadaşın herhangi bir özel çabası olmadı. Çünkü aday adaylarının hepsi çok değerlidir. Eğitimiyle duruşuyla kişilikleriyle hepsinin de birer Feyat Asya olduklarından hiç şüphemiz yok. Hiçbir ayrımcılık yapmadan Muş'a hizmet etme gayretinde olacağız. Partimizin de sloganı budur, Biz bu milletin hizmetkarıyız, bu desteği sizden alıyoruz. Genel Başkanımız bu görevi Feyat Asya'ya vermişse, hep birlikte onun arkasında duracağız. Dedikoduya, kırgınlığa, dargınlığa kulak asmadan birbirimizi kucaklayacağız ve birbirimizi severek seçimleri kazanacağız. Seçim gününe kadar hepinize çok büyük iş düşüyor" diye konuştu.

İlçe belediye başkan adaylarının 14 Aralık'ta açıklanacağını hatırlatan Yaktı, "Aday adayları arasında ilçe adayları de vardı. Perşembe günü bununla ilgili toplantı yapıldı ve bazı değerlendirmeler gündeme alındı. İnşallah 14 Aralık'ta ilçelerimizin adayları da açıklanacak. Aday adayları arasında sadece bir kişi aday gösterilecek. Görev kime verilirse verilsin, eğer dava insanıysak, eğer davamızı savunuyorsak, 'niye bana verilmedi' sorusunu sormamalıyız. Beldelerle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Henüz kesin bir tarih yok. Beldeleri il teşkilatı olarak milletvekilimizle birlikte burada belirleyeceğiz. İlçe adayları ve belde adayları belli olduktan sonra geniş katılımlı bir aday tanıtım toplantısı düzenleyeceğiz. Buradan söylüyorum, il genelindeki 23 belediyeyi de kazanmak için hep birlikte, kırgınlık ve küskünlük olmadan çalışmalıyız. AK Parti'yi yerelde de iktidara getirmek bizim boynumuzun borcu olsun. Bu süreçte eğer bir hatamız varsa sizlerden özür diliyoruz. Biz partiliyiz ve partimizin görüşleri doğrultusunda hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkanı Feyat Asya ve İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, partililer ve vatandaşlarla tek tek tokalaştı.