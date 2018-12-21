Başkan Asya, taksicilerle bir araya geldi

Bitlis'te gerçekleştirilen Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Yönetim Kurulu toplantısı öncesi Otogar Taksi Durağını ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, taksici esnafı ile sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, taksicilerin faaliyeti hakkında bilgi alan Başkan Asya, onların talep ve önerilerini de dinledi.

Taksicilerin bir şehrin tanıtılması ve bilinmesi noktasında önemli rol üstlendiğini kaydeden Başkan Asya, “Farklı illerden gelen misafirlerimizin ilk muhatap olduğu, diyalog kurduğu kişiler sizlersiniz. İster istemez geldikleri şehirle ilgili bilgi edinmek isterler. Sizlerin söylemi, yol göstermesi etkili olduğu gibi onlar için de unutulmayacaktır. Hepinizin bir memleket sevdalısı olduğunu biliyorum. Bu alandaki faaliyetinizden dolayı bir kez daha sizlere teşekkür ederim” dedi.

Altyapı ve üstyapı alanında önemli hizmetler yapıldığına dikkat çeken Başkan Asya, bu çalışmalar sırasında en çok etkilenen kesimlerden birinin de şoför esnafı olduğunu bildiklerini kaydetti. Başkan Asya, “Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış ilimizin bir değişime ihtiyacı vardı. Bizler de göreve geldikten sonra planlamalarımız doğrultusunda ilimizin ve halkımızın beklentilerini hayata geçirmenin mücadelesini verdik. Allah'a şükür yapmayı düşündüğümüz bütün projelerimizi uygulamayı başardık. Tabi bu süreç bazen sancılı geçti. Her şeye rağmen sizlerin ve vatandaşlarımızın destekleri ve anlayışı ile zorlukları birlikte başardık. İlimizin öncelikli büyük sorunu olan altyapıyı yaparken insanlarımızın mevcut düzenine dokunmak zorunda kaldık. Sizler de işlerinizi yaparken cadde ve sokaklardaki kazılardan dolayı sıkıntılar yaşadınız. En nihayetinde bu süreci de elbirliği yaparak atlattık. Şimdi önemli güzergahlarımızın altyapı ve üstyapısını tamamladık. Yeni dönemde de ilimizi daha da güzelleştirmek üzere projeler hedefliyoruz. İnşallah halkımızın da desteği ile bunları gerçekleştirmek nasip olur. Bu vesile ile sabahın bu erken saatinde bize gönlünüzü açtığınız için, sıcak bir çay ikram ettiğiniz için hepinize teşekkür eder, hayırlı bol kazançlar elde etmenizi dilerim” diye konuştu.

Başkan Asya, taksicilerin sorularını yanıtlayarak taleplerini değerlendirdi.