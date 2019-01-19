Başkan Asya, TRT ekranlarında Muş'u ve hizmetleri anlattı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Kurdî Yerel Gündem programının canlı yayınına katılarak, Muş'un genel durumu ve görev süresi içerisinde hayata geçirilen hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

5 yılda hayata geçirilen projelere öncülük ederek Muş'un gelişimine ivme kazandıran Belediye Başkanı Feyat Asya, yapılan çalışmaları her platformda anlatmaya devam ediyor. Şehrin, belediye hizmetleri ile daha da güzelleştiğini anlatan Başkan Asya, katıldığı televizyon ve radyo programları ile Muş'un tanıtımına da katkı sağlıyor. Son olarak TRT Kurdi ekranlarında moderatörlüğünü Muhammed Akar'ın yaptığı Yerel Gündem programının canlı yayın konuğu olan Başkan Asya, son yıllarda uygulanan projeler hakkında izleyicileri bilgilendirdi. Çekimleri Muş'ta yapılan programda konuşan Başkan Asya, yeni kurulan tesislerden altyapı çalışmalarına, tarihi yapıların restorasyonundan üstyapı çalışmalarına kadar tüm projeler hakkında bilgi verdi. Bugüne kadar çok güzel çalışmalara imza attıklarını ve vatandaşların beklentilerini karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Asya, “Göreve geldiğimizde öncelik sırasına göre planlamamızı yaptık. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan birçok tesisin yapımına başladık. Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezini kurarak halkımızın sağlıklı bir yaşam sürmesini sağladık. Yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposunu kurduk. İş yerlerinin kiraya verilmesi ile faaliyete giren modern tesisimizi halkımızın hizmetine sunduk. Belediyemize ait mezbahanın yanına canlı hayvan pazarını kurarak hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın en büyük sorununu çözüme kavuşturduk. Bununla beraber sokak hayvanlarının bakım ve ihtiyaçlarının karşılanacağı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevini kurarak hizmete açtık” dedi.

Yeşil alan sorununun had safhada olduğunu belirten Başkan Asya, “2014 yılında ilimizin yeşil alan kapasitesi 46 bin metrekareydi. Karni Deresi Rekreasyon Projesi ile Muş'un en büyük sosyal aktivite merkezini kurmayı başardık. Atıl durumda olan yaklaşık 90 bin metrekare alanda uyguladığımız projemizi halkımızın hizmetine sunduk. Proje kapsamında bisiklet yolları, yürüme yolları, yeşil alanlar, spor alanları, anfi, havuzlar, büfeler, su depoları ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Atıl halde bulunan Karni Deresi'ni Muş'a kazandırarak, modern ve yaşanılabilir bir kent için en büyük sosyal aktivite merkezini kurduk. Bununla beraber birçok mahallemizde de oyun parkları ve vatandaşlarımızın dinlenebileceği alanlar oluşturduk. Şu anda bulunduğumuz Göletli Parkı da 56 bin metrekare alan üzerine projelendirdik. İlimizin ikinci büyük parkı olan burada da çalışmalarımız tamamlandı. Son peyzaj çalışmalarının devam ettiği bu parkımızı da vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” ifadelerini kullandı.

Muş gibi kadim bir şehrin en öncelikli işinin altyapı olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, bu konuda verdikleri sözü tuttuklarını kaydederek, “İlimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları artık ihtiyaca cevap vermiyordu. Bu konuda kapsamlı bir çalışma yaptık. Projenin hazırlanması ve ihale sürecine getirilmesi üç yılımızı aldı. Geçen yıl itibari ile şebekelerin yenilenmesi için ilk kazmayı vurduk. Ana ve arterlerin büyük bir kısmında u döşemeler yapıldı ve halen devam ediyor. Bununla beraber doğalgaz çalışmalarının başlatılmasına öncülük ettik. Şehrin büyük bir kısmında doğalgaz ana hatları döşendi. Evlerin, iş yerlerinin ve kurumların servis bağlantıları yapılmaya devam ediyor. Kazı ve döşeme çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarımızın üst yapılarını sil baştan yeniliyoruz. Yolları, kaldırımları, aydınlatmaları yenileyerek adeta yeni bir şehir inşa ettik” şeklinde konuştu.

Sosyal ve kültürel alanda da önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Asya, “Bilgi Evleri projesini hayata geçirerek vatandaşların istifade edebileceği güzel bir ortam oluşturmayı başardık. İki mahallemizde hizmete açtığımız bilgi evlerimizde toplumun her kesimine hitap eden etkinlikler ve programlar düzenlenmektedir. Çocukların, gençlerin ve kadınların vakitlerini güzel bir şekilde geçirebilecekleri yeni bir mekan oluşturduk. Farklı iki mahallemizde de bu yıl yapımına başladığımız bilgi evleri de tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu tesislerimizin de açılışını yapacağız. Bununla beraber sadece kadın hemşehrilerimizin istifade edebileceği Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi projemiz de tamamlandı. Kadınların her türlü etkinliklerini yapabileceği şekilde tasarladığımız bu tesisimizi de geçtiğimiz ay açılışını yaparak hizmete açtık” diye konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının devamında yapılan ve uygulamada olan diğer projelere de kısaca değinerek, göreve gelmeden önce verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğu ile vatandaşların karşısına çıktıklarını söyledi.

Yeni bir seçim sürecine girdiklerini kaydeden Başkan Asya, AK Parti tarafından yeniden aday gösterildiğini anımsatarak Muş'u daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.