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Başkan Asya, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ile birlikte iftar açtı.


Muş Alparslan Üniversitesi Hayırda Buluşanlar Topluluğu ile iftarda bir araya gelen Başkan Asya, hayır işlerindeki emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Başkan Asya, “Güzel not almak, güzel bir işe yerleşmek ve diplomayı güzel bir notla almak herkesin umududur. Önemli olan bununla birlikte hayırlı güzel işlere de imza atmaktır. Hayır işlerinin insanın bütün hayatına ve ahiretine etkisi olduğuna inanırız. Garip fukaranın hayır duasını aldık ve arka sokaklardaki kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi yalnız bırakmayarak sevindirmeyi başardık. Bunları yapma fırsatı veren Rabbime sonsuz şükrediyorum” dedi.


Hayırda Buluşanlar Topluluğu Başkanı Hatip Erdoğmuş tarafından Başkan Asya'ya plaket verilmesi ile devam eden program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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