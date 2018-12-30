Başkan Asya ve Muşlu iş insanlarından MGC'ye ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinin yapımını finanse eden Muşlu iş insanı eğitimci Gıyasettin Bingöl ve Muşlu iş insanı Mehmetşah Dursun ile birlikte MGC Başkanı Emrullah Özbey ve gazetecileri ziyaret etti.

Kentin sosyoekonomik konularının görüşüldüğü ziyarette gazetecilere, kamuoyunu aydınlatma noktasında büyük iş düştüğünü ifade eden Eğitimci Gıyasettin Bingöl, "Şehirlerin gelişmesinde gazetecilerin büyük rolleri vardır. Bugün Muş ilimize çok güzel bir Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Görüyoruz ki; Belediye Başkanımız Feyat Asya'nın girişimleri ile kentimiz çok güzel ve gelişmiş bir durumda. Bizlerde bu noktada şehrimiz için elimizden geleni yapmaya çaba harcayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde çözülemeyecek hiçbir şey yoktur. Daha güzel bir Muş için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya azim gösterelim” dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGC Başkanı Emrullah Özbey ise "Kentimizin, Muşlu iş insanı Gıyasettin Bingöl gibi hayırsever insanlara ihtiyacı var. Her ne kadar Bursa'da ikamet etse bile doğup yetiştiği toprakları unutmayarak, ilimize Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezini kazandırdı. Bu noktada kendisine teşekkürü bir borç biliriz” diye konuştu.